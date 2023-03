Royal Enfield HNTR 350: parola d'ordine "piacere di guida". Prova e Cool Factor

È l'ultima arrivata nella gamma treemmezzo di Royal Enfield e anche l'unica ad avere i cerchi da 17'' su entrambe le ruote. Sto parlando di HNTR 350, moto dallo stile moderno, che strizza l'occhio in particolare al pubblico giovane. Ma cos'altro serve per attirare il pubblico dei giovani? Beh, una guida bella frizzante e la HNTR 350 ha esattamente quel che serve. Il suo Cool Factor, infatti, è il piacere di guida!

La Royal Enfield HNTR 350 in Dapper Grey

Moderna per strizzare l'occhio al pubblico dei giovani, ma senza esagerare, con un faro a LED dietro e una luce alogena davanti. Attitudine stradale, grazie ai cerchi da 17'', finiture ben fatte, soprattutto in considerazione della fascia di prezzo – ma a quello arriveremo tra un poco – con qualche piccola caduta di stile solo in prossimità del motore, dove c'è qualche filo fuori posto. Ma stiamo parlando davvero di un non nulla...

Royal Enfield HNTR 350: qualche cavo di troppo vicino al motore, ma niente di grave

Di lui sapete già tutto, ormai. Si tratta del monocilindrico raffreddato ad aria e olio da 349 cc, motore che è in uso sulle sorelle Classic e Meteor 350. Sono 20,2 CV a 6.100 giri/min e 27 Nm di coppia a 4.000 giri/min, per una velocità massima di 114 km/h.

Anche qui analogie con le altre 350 della gamma, ma anche qualche differenza. Sulla HNTR il telaio monotrave a doppia culla in acciaio è stato accorciato – 1.370 mm – e alleggerito – sono 181 i kg in ordine di marcia col serbatoio da 13 litri al 90% – mentre le sospensioni vedono sempre una forcella telescopica e una coppia di ammortizzatori, questi regolabili nel precarico su 6 posizioni. Arrivano i nuovi cerchi da 17'', rimane l'impianto frenante, dotato di ABS a 2 canali: è quello già visto in precedenza sulle altre unità 350, con un disco da 300 mm e pinza di tipo assiale a 2 pistoncini davanti, un disco da 270 mm con pinza a singolo pistoncino dietro. Gli pneumatici sono 110/70 e 140/70.

Royal Enfield HNTR 350: 3/4 posteriore

Leggera e piccola da manovrare, grazie alla sella a 790 mm da terra, che permette – dai miei 180 cm – di toccare terra con entrambe le suole e avere tanto di gambe flesse. La seduta è morbida e confortevole, le pedane, però, sono in una posizione un po' scomoda quando si tratta di cercare il terreno e spesso entrano in contatto con le tibie: un piccolo neo facilmente risolvibile aggirandole. Il manubrio, non particolarmente largo, impone una posizione leggermente caricata in avanti, senza che questa risulti mai scomoda.

Royal Enfield HNTR 350: posizione di guida comoda e rilassata

AGILITÀ Dai primi metri il carattere peperino di questa HNTR arriva subito al cuore. È agilissima, al punto da poter sembrare nervosa se si esagera con i movimenti in sella, ma risulta stabile e piacevole da inserire in curva: come su una Moto3 – anche perché il motore da ''trattorino'' in qualche modo le ricorda – si può frenare tardissimo ed entrare in curva davvero forte, con la 350 di Royal Enfield che asseconda le mie manovre e si rivela insospettabilmente stabile, nonostante la grande agilità e la sensazione di leggerezza che trasmette.

Royal Enfield HNTR 350: in curva

MOTORE Il piccolo monocilindrico fa il pari con questa ciclistica super svelta: si può usare tutto, senza paura di raggiungere velocità da ritiro della patente. È un fenomeno perché riprende dal basso, una pistonata dopo l'altra, anche a 30 all'ora con la quinta marcia, ma è piacevole snocciolare le marcia una dopo l'altra, avanzando di coppia e, perché no, tirargli un po' il collo per godere del suo rumore simpatico. Nonostante ciò i consumi, tra città ed extraurbano, sono davvero contenuti: durante i nostri rilevamenti abbiamo registrato 35 km con un litro.

A TRAZIONE POSTERIORE La frenata, come su tutte le 350 Royal Enfield, è caratterizzata da un posteriore potente e modulabile, mentre l'anteriore – per quanto cresciuto nel corso del tempo, probabilmente grazie a pastiglie più performanti – è ancora un po' soft nel suo intervento. Insomma, sulla HNTR 350 è obbligatorio usare tutti e due i freni e contare sul posteriore, più che su altri generi di moto.

Royal Enfield HNTR 350 tra le curve

SOSPENSIONI: GUIDA E COMFORT Il lavoro svolto dalle sospensioni è più che buono, con un bell'equilibrio tra sostegno nella guida e comfort sulle asperità. Nella guida fatta di ingressi fulminei e staccate all'ultimo metro non fa sentire la mancanza di niente e solo sulle buche più pronunciate arriva qualche leggero scossone. Ma davvero volete chiederle di più con quanto costa?

CONCLUSIONI Tra le moto della gamma 350 di Royal Enfield è la più agile e la più improntata al divertimento, quella con lo stile più moderno e anche quella col prezzo più basso. La HNTR 350 è una piccola, grande moto, godibilissima in tutti i contesti e, soprattutto, sfruttabile quasi al 100% su strada, cosa sempre più rara di questi tempi. Forse è proprio questo uno dei motivi che rendono il suo Cool Factor il piacere di guida!

Royal Enfield HNTR 350 è disponibile in due versioni, Dapper – come quella della mia prova – e Rebel, la prima monocolore e la seconda bicolore. I prezzi sono rispettivamente di 4.300 e 4.400 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/03/2023