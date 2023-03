Royal Enfield Scram 650: la scrambler è pronta a crescere. Le foto spia

L'ultima Royal Enfiled a essere passata sotto le mie grinfie è stata la HNTR 350, la più frizzante della gamma treemezzo. Ma gli ingegneri della Casa indiana sono sempre al lavoro ed è in arrivo una novità anche tra le 650: si tratta della nuova Scram, pizzicata in strada durante i test. Scopriamo le novità dalle foto spia.

VECCHIO E NUOVO Il motore bicilindrico da 47 CV a 7.250 giri/min e 52,3 Nm a 5.650 giri/min è una vecchia conoscenza ed è quello montato anche su Interceptor, Continental GT e Super Meteor, ma la Scram ha in comune con la nuova cruiser anche qualcosa in più. Certamente la forcella a steli rovesciati Showa, probabilmente anche il faro anteriore a LED. Per il resto cerchi a raggi – probabilmente da 18'' davanti e da 17'' dietro – freni a disco su entrambe le ruote e una coppia di ammortizzatori al posteriore regolabili nel precarico. Fa storia a sé lo scarico, che è un 2 in 1, col terminale sul lato destro che appare più corto e tozzo rispetto a quelli montati sul resto della gamma 650.

Uno scatto della Royal Enfield Scram 650

IN ARRIVO Un'altra moto che rientra nel limite dei 48 CV imposti dalla patente A2 è quasi pronta per fare il suo debutto. Stando così le cose è probabile che la versione 650 della scrambler Royal Enfield arrivi già nel corso del 2023, magari come modello 2024. Vi terremo aggiornati.

Fonte: Motorradonline

Pubblicato da Michele Perrino, 27/03/2023