Nuova Himalayan 450, che numeri in off road per la Royal Enfield!

La Himalayan per Royal Enfield è una moto importantissima, se vogliamo è stata lei per certi versi a sancire il ritorno sui grandi palcoscenici del brand indiano in Europa. Da tempo si parla dell’arrivo di un’evoluzione per la Classic Enduro, con maggiori performance e un design sempre dal sapore retrò ma con una leggera contaminazione di contemporaneità. La Royal Enfield Himalayan 450 sembrerebbe essere prossima alla presentazione e dopo le foto spia che vi abbiamo mostrato qualche tempo fa siamo in grado di mostrarvi anche un video in cui si intuiscono le elevate potenzialità della nuova moto.

SAPIENTI MANI Sul profilo Instagram dell’endurista indiano CS Santhosh è apparso un breve video in cui il pilota mette sotto torchio la nuova Himalayan 450. Derapate, salti e impennate non sembrano mettere in difficoltà l’erede della Himalayan 411 e, anzi, mettono in mostra un carattere decisamente più pepato. A voi il giudizio dopo aver visto le immagini nel video qui sotto.

