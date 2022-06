Royal Enfield Slide School: che traversi con la Himalayan!

Quali sono le manovre che più ci esaltano in moto? L’impennata, facile, ma un bel traverso in uscita di curva lo scartiamo? L’arte di controllare la moto in derapata è difficile da padroneggiare e le strade aperte alla circolazione non sono certo il luogo più sicuro per farlo. Servirebbe una scuola, proprio come la Royal Enfield Slide School a cui ho preso parte. Curiosi di scoprire cosa ho imparato, quanto costa e cosa serve per farlo? Scopriamolo assieme!

Royal Enfield Slide School: a scuola di Flat Track

La Royal Enfield Slide School sbarca in Italia a Badia Calavena, in provincia di Verona, all’interno del Marani Motorsport Park, un luogo sicuro e attrezzato in cui mettersi alla prova e imparare i rudimenti del flat track in compagnia di una speciale Royal Enfield Himalayan, modificata appositamente per il flat track. Cos’è il flat track? Avete presente il “Dottore” Valentino Rossi e i suoi ragazzi della VR46 al Ranch? Quello è flat track, la disciplina affonda le sue radici negli USA dove le origini popolari di questo sport sono ancora molto sentite, l’atmosfera è divertente e coinvolgente sia per i piloti che per il pubblico. Questo sport viene praticato in allenamento da un numero sempre maggiore di piloti di velocità, per imparare a “galleggiare” sul filo della perdita di aderenza e abituare la mente e il corpo a reagire in maniera tempestiva quando la moto si mette di traverso o perde aderenza all’avantreno.

PER TUTTE LE ABILITÀ La Royal Enfield Slide School offre a tutti, dal neofita al motocilista esperto, la possibilità di provare questa affascinante disciplina. I corsisti vengono divisi in piccoli gruppi in base al livello di abilità, in modo da rendere la giornata sempre interessante e utile al fine dell’apprendimento. La teoria è una parte importante, ma è mettendo in pratica le nozioni che s’impara, e il tempo in sella non manca affatto. La “compagna di banco” è la best seller del brand Himalayan 411, ma non si tratta dell’enduro stradale come tutti la conosciamo. Per adeguarsi alla disciplina i tecnici Royal Enfield hanno creato una particolare “versione speciale” denominata FT41.

Royal Enfield Slide School: il kit per la Himalayan sarà presto in commercio

LA MOTO DEL CORSO Perché la Himalayan? Perché la moto è leggera, pratica e facile da guidare, il che la rende la base perfetta per muovere i primi passi per “scivolare” in sicurezza. Un altro aspetto fondamentale è che bastano poche – ma sostanziali – modifiche per rendere una tranquilla giramondo una moto divertentissima moto specialistica… spendendo poco, aspetto da non sottovalutare. Non ci sono modifiche a telaio o motore, basta installare il kit messo a punto da Royal Enfield e il gioco è fatto. All’atto pratico si tratta rimuovere le sovrastrutture superflue (fari, frecce e cupolino), cambiare i cerchi (entrambi da 19 pollici), installare sul telaietto posteriore un codone dedicato messo a punto da Royal Enfield e il gioco è fatto. Volendo fare le cose per bene, Bitubo, partner della scuola, ha messo a punto un kit di sospensioni ad hoc, ma se ne può anche fare a meno all’inizio. Ah dimenticavo, niente freno anteriore, nel flat track non si usa e quindi va rimosso.

Ammetto che, prima di iniziare a provare le moto per professione, mai e poi mai mi sarei sognato di andare alla ricerca di una situazione in cui la perdita di aderenza è all’ordine del giorno. L’anteriore che scappa sotto il brecciolino è un incubo, il posteriore che perde aderenza a causa dell’asfalto ghiacciato, di un binario viscido lo è altrettanto, ma è proprio allenando corpo e mente a queste possibilità, proprio come fanno i piloti, che su strada ci si sente più sicuri. Attenzione però a non fraintendermi, un corso di flat track non vi garantirà di evitare una caduta su strada, ma ci sono tante situazioni in cui la perdita d’aderenza è gestibile ed è lì che diventa utile un’esperienza come quella della Royal Enfield Slide School. A fine giornata mi sentivo padrone – o quasi – di ciò che faceva la moto sotto le mie chiappe… anche se una bella sederata non me la sono fatta mancare: quando ci si fa prendere la mano è questione di attimi, il mio era quello sbagliato!

Royal Enfield Slide School: parola d'ordine divertimento

FATTORE DIVERTIMENTO Cicatrici della battaglia a parte, quello che mi rimane dopo una giornata di corso magari non sarà il controllo di Marc Marquez – il 93 è un asso anche in questa disciplina – ma il sorriso sotto al casco sì, quello non me lo toglie nessuno. Gli istruttori sono comprensivi, simpaticissimi e alla mano, in perfetto stile “Fun&Slide”. Ovviamente anche pluri campioni di questa disciplina: Marzotto ha un lungo ed eccezionale Palmares di titoli nei campionati di flat track in quanto campione italiano e vice campione mondiale; vanta anche 2 podi nella Flat Track US series e l’esclusiva partecipazione, in quanto unico italiano, all’AMA Pro Flat Track series, in USA. Niko Sorbo ha guadagnato il primo posto nel campionato francese FFM 2021 e a quello tedesco DMSB

Se anche voi avete voglia di cimentarvi con il Flat Track vi torneranno utili le seguenti informazioni. Per partecipare ad una delle prossime date bisogna andare sul sito www.slideschoolitaly.it. Gli appuntamenti a calendario saranno a Badia Calavena (VR) 11-12/06, a Ravenna 09-10/07, al WMB di Montagnana 9-10-11/09 e 30-31/10 nuovamente a Badia Calavena. Il prezzo del corso è di 230 euro ed è ovviamente comprensivo dell’utilizzo della moto e delle protezioni utili ad affrontare una giornata in sella in tutta sicurezza oltre a cibo e bevande.