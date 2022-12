Nuova Himalayan 450: solo la prima di 5 novità Royal Enfield. Ecco quali

La scorsa settimana vi abbiamo mostrato l'ultimo teaser dall'India, che annuncia una nuova Royal Enfield, ma vi abbiamo anche raccontato dello straordinario successo della HNTR o Hunter 350 che dir si voglia, che ha sbancato nelle vendite durante i primi 4 mesi dalla sua presentazione. Oggi è tempo di tornare a parlare di Himalayan, però: la nuova 450 è chiacchierata da tempo, ma il suo arrivo potrebbe dare il via libera a un'intera gamma di novità... Scopriamo quali.

UNA NUOVA GAMMA D'altra parte se è successo per la 350, perché non dovrebbe succedere con la 450? Con la più banale delle considerazioni, infatti, sembra logico aspettarsi che la nuova Himalayan possa aprire la strada a un'intera gamma quattroemmezzo. Era già stata avvistata una versione più spinta per il fuoristrada – soprannominata Rally – ma secondo indiscrezioni si aggiungeranno alla lista anche una scrambler, una café racer e una naked. AutoCar afferma che siano già in strada 5 differenti modelli 450... In futuro, quindi, ci aspettiamo tante belle foto spia da commentare!

Pubblicato da Michele Perrino, 02/12/2022