Royal Enfield Hunter 350: alla prova ci avevamo visto giusto... è un successo!

A EICMA 2022 Royal Enfield ha stupito tutti con una novità in anteprima mondiale, la Super Meteor 650. Un successo, quello della Casa indiana, fondato sul segmento medio, ma con una particolare attenzione alle medio-piccole, perché la gamma 350 è quella che ha spalancato le porte del successo. Proprio l'ultima arrivata (e provata), la HNTR 350 – in Asia chiamata Hunter – sta già raccogliendo consensi in lungo e in largo... le prime impressioni su strada sono state infatti confermate anche dalle vendite: è un successo!

Royal Enfield HNTR 350: la prova della roadster

50.000 Dallo scorso agosto, quando la Hunter 350 è stata lanciata in Asia, ne sono già state vendute più di 50.000, a colpi di oltre 15.000 tra agosto, settembre e ottobre. Numeri incredibili – soprattutto se comparati con quelli nostrani – ciononostante la più apprezzata resta ancora la Classic 350, ma chissà che alla lunga la modernità della nuova Hunter superi lo stile retrò...

IN EUROPA Nel nostro Paese la HNTR 350 è stata presentata a fine ottobre e in Europa stanno arrivando proprio in questi giorni un centinaio di moto, che raddoppieranno entro fine anno. Nel corso dei primi mesi del 2023 dovrebbero essere qualcosa come 800 le HTNR 350, con l'obiettivo di arrivare a circa 2.000 unità entro il primo semestre del 2023.



Pubblicato da Michele Perrino, 22/11/2022