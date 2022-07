Royal Enfield Classic 350: quando "piano" fa rima con gusto. Cool Factor

La Royal Enfield Classic 350 mette in campo 20 CV per 195 kg, ma va divinamente. Il suo Cool Factor è il gusto... andando a spasso

Per molti appassionati – sottoscritto compreso – la moto rappresenta un’insostituibile fonte di adrenalina: velocità, staccate all’ultimo metro e ingressi in curva col ginocchio che lambisce l’asfalto... Il discorso non fa una piega se per le mani abbiamo una hyper naked o una supersportiva ma... cosa succede se la moto in questione ha poco più di 20 CV per 195 kg di peso? Beh, cambia tutto... o quasi! Protagonista del Cool Factor di oggi è la Royal Enfield Classic 350, moto che ti educa ad andar piano, ma non per questo meno gustosa. Il suo Cool Factor, ovviamente, è il piacere di guida... andando a spasso.

La Royal Enfield Classic 350 in Chrome Red

La Classic 350 ho avuto modo di conoscerla in occasione del test su strada – qui il link alla prova video – e mi era piaciuta davvero un sacco, ma ricapitoliamo in breve. Linee classiche e tante cromature, in particolare su questa colorazione Chrome Red che, insieme all’altra, la Chrome Bronze, rappresenta la punta di diamante delle Classic 350 per finiture (è davvero ben fatta). Che dicevo prima... ah, piacere di guida.

Royal Enfield Classic 350: posizione comoda e rilassata

Il piacere sulla Classic 350 inizia da subito perché accoglie il pilota con una sella ben imbottita, non lontana da terra – 805 mm – e stretta al centro, quindi toccano praticamente tutti. Il manubrio, largo e abbastanza basso, è vicino, quindi non c’è carico sui polsi e il busto sta bello dritto. Le pedane sono avanzate ma, nonostante il genere di moto, non sono bassissime e quindi la luce a terra è più che buona; come contro chi è sopra i 185 cm probabilmente avrà le gambe un po’ più rannicchiate.

La Classic 350

Ma non si può parlare davvero di gusto con questa Royal Enfield senza aver acceso il motore che col suo rumore sembra quasi andare a rallentatore. E via, si parte con facilità, perché spinge da subito ed è bello elastico: si passa alla marcia successiva e poi a quella dopo... senza pretese e via di gusto, con questo bel sound che accompagna l’avanzata. Non è che non cammini eh, tirando le marce si arriva abbastanza rapidamente ai 100 all’ora ma più che per l’accelerazione lo si fa per un po’ di sano rumore. Pochi ma buoni i CV che si tirano fuori dal monocilindrico di 349 cc con cambio a 5 marce: 20,2 a 6.100 giri/min, mentre 27 sono i Nm a 4.000 giri/min. Numeri che certamente non impressionano, ma permettono di ruotare la manopola del gas senza patemi d’animo e sfruttare tutto il potenziale del motore. A frenare quest’impeto ci pensano una coppia di dischi: da 300 mm davanti, da 270 mm dietro, con pinza ByBre in entrambi i casi, a doppio pistoncino all’anteriore e singolo al posteriore, mentre l’ABS a 2 canali tiene a bada... anche gli staccatori più incalliti.

VEDI ANCHE

La Royal Enfield Classic 350 tra le curve

Da una moto del genere non ci si aspetterebbe precisione e rigore, invece la Classic 350 sorprende col suo telaio in acciaio a doppia culla, la forcella da 41 mm e la coppia di ammortizzatori regolabili su 6 posizioni di precarico. I cerchi, da 19” davanti e da 18” dietro, che montano pneumatici 100/90 e 120/80, non fanno mai mancare il loro apporto. E infatti il gusto non viene meno quando si incontra un tratto di curve, anzi, perché questa Royal Enfield se la cava molto bene anche a maneggevolezza e stabilità: è precisa, veloce da inserire e ci si può togliere qualche soddisfazione... Le pedane non toccano terra subito e si può entrare in curva con una certa convinzione: se poi ci si sporge un po' col corpo dal lato della curva – di fatto tenendo la moto un po' più dritta a parità di velocità – nel misto si può tenere il ritmo anche di moto più sportiveggianti. Ma anche quando si tratta di frenare è un piacere questa Classic: il merito non va ai freni, o meglio, arrivando da una moto più “tradizionale” potrebbe sorprendere questa logica indiana che prevede un freno anteriore più conservativo e un posteriore più potente. Quel che regala gusto, a mio avviso è la scalata, col cambio preciso e il freno motore che dà un notevole aiuto, soprattutto se coadiuvato da qualche colpetto di gas via via che si tolgono le marce... è proprio spassoso!

Royal Enfield Classic 350: che gusto con la piccola indiana!

Insomma, questa Royal Enfield è uno spettacolo e non vi ho ancora detto tutto! È un’abile viaggiatrice, ovviamente a patto che non si faccia tanta autostrada – lì mette in luce qualche vibrazione in più con l’aumentare della velocità – mentre le sospensioni filtrano bene il manto stradale nella maggioranza dei contesti, in più coccola anche il passeggero, che dispone di una bella porzione di sella, morbida e accogliente, e di un pratico maniglione per reggersi. Un grosso schermo TFT su una moto d’altri tempi avrebbe stonato e il piccolo quadro analogico con mini display LCD all’interno fa bene il suo lavoro: a voler cercare il pelo nell’uovo farebbero comodo i dati sul consumo medio e l'autonomia.

Royal Enfield Classic 350: un fascino unico

La Royal Enfield Classic 350 è proposta con un prezzo a partire da 4.800 Euro ma, mettendo da parte solo 200 Euro in più, potrete portarvi a casa una delle versioni cromate come questa. Per lei, come per tutte le altre Royal Enfield, sono inclusi nel prezzo 3 anni di garanzia e soccorso stradale. Meglio di così!

Pubblicato da Michele Perrino, 15/07/2022