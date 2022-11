Video: Royal Enfield svela a EICMA la nuova Super Meteor 650

Ultima novità in casa Royal Enfield è la Super Meteor 650, moto che condivide con Interceptor e Continental GT il motore bicilindrico e con la Meteor 350 il nome. Dotazione più ricca rispetto alle altre moto in gamma, con fari a LED e sistema di navigazione Turn by Turn di serie.

Royal Enfield a EICMA 2022

Il cuore pulsante della Super Meteor 650 è il bicilindrico da 648 cc per 47 CV a 7.250 giri/min e 52,3 Nm di coppia a 5.650 giri/min abbinato al cambio a 6 rapporti e dotato di un serbatoio da 15,7 litri. Il nuovo telaio tubolare in acciaio, che abbassa il baricentro, è abbinato a una nuova forcella a steli rovesciati da 43 mm dotata di 120 mm di corsa, mentre al posteriore troviamo una coppia di ammortizzatori con 101 mm di corsa regolabili nel precarico.

Royal Enfield Super Meteor 650 a EICMA 2022

FRENI E RUOTE I freni sono a disco su entrambe le ruote, da 320 mm davanti, da 300 mm dietro, con pinze a 2 pistoncini. I cerchi sono da 19'' davanti e da 16'' dietro, con pneumatici 100/90 e 150/80. Nonostante un peso non bassissimo sulla bilancia – sono 241 kg in ordine di marcia – la sella a 740 mm da terra dovrebbe rendere tutto più facile. Chiude il capitolo misure l'interasse, che è di 1.500 mm.

Royal Enfield a EICMA 2022

Super Meteor e la più accessoriata Super Meteor Grand Tourer saranno disponibili in 7 colorazioni: la Super Meteor 650 sarà disponibile in 5 colorazioni mono e bicolori, Astral Black, Astral Blue, Astral Green, Interstellar Grey e Interstellar Green. La versione Super Meteor 650 Grand Tourer sarà proposta invece nei colori Celestial Red e Celestial Blue. Data d'arrivo e prezzo non sono ancora stati resi noti.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2022