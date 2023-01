Royal Enfield si lega a Stark: cosa c'entrano le moto retrò con la cross da 80 CV?

Recentemente vi abbiamo raccontato che l'Himalayan 650 si farà, ma anche della nuova roadster col motore 450: insomma, le novità per la Casa indiana sono davvero tante e intorno a ogni motore ruotano altrettante moto, praticamente una per segmento. Royal Enfield, però, si sta spingendo oltre: verso il mondo del fuoristrada estremo – forse – e dell'elettrico.

PARTNERSHIP Secondo quanto riportato da Cycle World, Eichers Motor Ltd, l'azienda cui Royal Enfield fa capo, ha infatti acquisito il 10% di Stark Future, realtà che ha fatto parlare di sé con la Varg, moto da cross elettrica con ben 80 CV. Una partecipazione da 50 milioni di euro che permetterà alle due aziende di sviluppare una collaborazione nella ricerca e sviluppo per le moto elettriche, condivisione di tecnologia, licenze tecniche e produzione. Stark, dalla sua, potrà appoggiarsi a un'Azienda ben più grande e strutturata, allargandosi oltre i confini finora esplorati.

VERSO L'ELETTRICO In parole povere questa manovrà permetterà a Royal Enfield di tuffarsi nel mondo dell'elettrico con maggiore cognizione di causa e – perché no – anche di sondare il campo della ruota tassellata vera e propria. D'altra parte quella che sembra essere una Meteor elettrica ha già fatto parlare di sé anche qui sul nostro sito... Royal Enfield, insomma, si prepara a giocare la sua partita anche in un campo apparentemente lontano dal suo know how, fatto di moto alla vecchia maniera.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/01/2023