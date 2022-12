Royal Enfield: la Himalayan 650 si farà... e non sarà sola

Il peggior incubo di un costruttore di moto? Il fallimento, forse, ma subito dopo c’è la fuga di notizie, ai tempi del web basta un secondo che un alito di vento diventi uragano. Le bocche sempre più cucite sono la soluzione ma talvolta scappa qualche indiscrezione o, ancora peggio, una foto, come nel caso di Royal Enfield. In questi giorni vi abbiamo parlato della nuova piattaforma 450 cc con raffreddamento a liquido ma a quanto pare non sarà la sola novità per il colosso indiano, infatti, un’immagine sfuggita in rete mostra i modelli che nasceranno attorno al motore bicilindrico parallelo che attualmente spinge Interceptor, Continental GT ma anche la nuova Super Meteor 650. Qual è la più interessante? La Himalayan 650, ma non sarà la sola.

L'immagine incriminata, tutte le moto che nasceranno attorno al motore 650 cc

FAMIGLIA L’immagine incriminata mostra un diagramma che al centro pone il motore da 650 cc che ben conosciamo, attorno a lui – un po’ come se fosse un albero genealogico, con tanto di grado di parentela – le moto che lo utilizzeranno. Tre di queste ovviamente già le conosciamo, ma guardando bene l’immagine si può riconoscere la sagoma “vintage enduro” della Himalayan.

VEDI ANCHE

ESPANSIONE La Himalayan, per il nostro mercato tanto attento a tutto ciò che può concedere anche una piccola divagazione in fuoristrada, sarà certamente il modello più interessante, ma attenzione a sottovalutare l’ampliamento della gamma. Sulla base della Interceptor potrebbero nascere una HNTR 650, più contemporanea nelle forme e nelle soluzioni tecniche, ma anche una scrambler, la Super Meteor potrebbe essere solo la prima “stella” di una galassia di Custom mentre la Continental GT potrebbe avere una versione carenata ufficiale. Insomma, la TV ci ha insegnato che fino a 8 sotto un tetto ci si può anche stare, ma di questo passo Royal Enfiled è pronta a battere il record.

DATE D’ARRIVO Ovviamente non si sa nulla sulle date d’arrivo di questi probabili modelli, quasi certamente non arriveranno tutti nello stesso momento ma è più probabile che da qui ai prossimi 2/4 anni molte di queste sagome avranno nomi, colori, accessori e prezzi dedicati.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 20/12/2022