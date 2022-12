Dove può arrivare la Royal Enfield Himalayan? In cima al mondo (o quasi)

Le enduro stradali sono tra le moto più diffuse nelle nostre città e tra i vari motivi per cui vengono scelte quello più “romantico” è la loro capacità di far sognare mete irraggiungibili, anche quando sono ancora parcheggiate sul cavalletto. Fortunatamente c’è anche chi questo sogno riesce a farlo diventare realtà, come i dieci temerari che si sono avventurati alla scoperta dello Zanskar – una zona remota e poco esplorata dell’Himalaya – in sella alle piccole ma “toste” Royal Enfield Himalayan. ''Into the heart of Uncharted'' è il video che mostra come se la sono cavata centauri e moto in alta quota, tra sabbia, rocce, ghiacciai e paesaggi mozzafiato.

OLTRE I LIMITI Il video per essere apprezzato a pieno necessita di un minimo di conoscenza della lingua inglese, ma già le immagini lasciano intuire molto. In luoghi così desolati emergono gli aspetti positivi della Himalayan, la sua robustezza e la semplicità a livello tecnico sono utili alleati in caso di cadute o riparazioni da fare “sul campo”. Per i piloti la sfida più dura, invece, è stata acclimatarsi con l’altitudine, sempre sopra i 5.000 m s.l.m., senza però sottovalutare le ampie distese sabbiose. Un’esperienza da fare almeno una volta nella vita senza dubbio, a maggior ragione dopo aver visto questo video.