Royal Enfield: il teaser dall'India svela una nuova cruiser

A EICMA Royal Enfield ha spiazzato tutti con la nuova Super Meteor 650. Ma ancor prima che la nuova cruiser arrivi sul mercato ce n'è già un'altra che sembra fare capolino... dall'India, infatti, spunta un teaser di una nuova moto. Si tratta di Electrik01, la prima moto elettrica della Casa Indiana.

TANTE NOVITÀ Un successo straordinario quello di Royal Enfield che, con i primi dati sulle vendite della HNTR 350 – Hunter in Asia – la roadster che ho provato lo scorso ottobre, fa ancora parlare di sé. Ma la moto di cui parliamo oggi sembra andare addirittura oltre. Sì perché la Electrik01 è la prima elettrica della Casa indiana, anche se il suo arrivo sembra ancora lontano.

Royal Enfield Electrik01: già al lavoro sulla moto elettrica?

COSA SI VEDE La foto apparsa su AutoCar India svela solo alcuni particolari della nuova moto. All'anteriore un tradizionale faro tondo domina su una forcella a parallelogramma, una soluzione non convenzionale. Il grosso cerchio – probabilmente da 18'' – con una gomma di sezione contenuta, completa il quadro all'anteriore. L'angolo di sterzo è piuttosto aperto, il che suggerisce si tratti di una cruiser in stile Meteor. D'altra parte anche il finto serbatoio a goccia sembra ricalcare le fattezze della cruiser tradizionale Royal Enfield.

ANCORA LONTANA La Electrik01 non sembra essere una delle priorità nel breve termine e non crediamo che possa arrivare una moto elettrica in versione definitiva prima del 2024, magari come model year 2025. Royal Enfield ha ancora molto altro da mostrarci: qui vi abbiamo raccontato quali saranno, probabilmente, le prossime novità 2023.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/11/2022