Royal Enfield: il motore 450 a liquido su una nuova roadster. Foto spia

Il nuovo e chiacchierato motore 450 raffreddato a liquido di Royal Enfield dovrebbe fare il suo debutto sulla nuova Himalayan per poi equipaggiare altre 4 moto. La Casa indiana nel frattempo non sta certo con le mani in mano e le ultime foto spia apparse su Cycle World immortalano anche una roadster col nuovo propulsore...

RADDOPPIA La nuova moto sembra assomigliare alla HNTR 350 che abbiamo provato qualche mese fa. Faro tondo, linee moderne ma senza esagerare e cerchi – con tutta probabilità – da 17'' che calzano pneumatici stradali semi-tassellati. Certamente la novità più grande è racchiusa là sotto, col motore monocilindrico da circa 450 cc raffreddato a liquido che alza l'asticella in fatto di performance. Dal nuovo motore, infatti, sono attesi 40-45 CV di potenza, un valore praticamente raddoppiato rispetto ai 20,2 CV delle 350 e ai 24,3 della Scram 411.

Royal Enfield: il nuovo motore 450 arriva anche su una roadster

TRADIZIONE Telaio tubolare in acciaio, forcella a steli tradizionali, freni a disco su entrambe le ruote in lega, indicatori di direzioone a LED. Se il motore rompe con la tradizione, facendo un balzo in avanti in termini di tecnologia, il resto della nuova roadster Royal Enfield è piuttosto classico. Manca la strumentazione, a dimostrazione del fatto che certamente non si tratta della versione definitiva in arrivo nelle concessionarie... Nel corso del nuovo anno potrebbe essere presentata, per entrare in gamma al più tardi nel 2024. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/12/2022