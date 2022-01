Stark Varg: la moto elettrica da cross che tutti vogliono

Stark Varg stupisce tutti. La moto da cross elettrica destò clamore con i suoi numeri – 80 CV per 110 kg – a dicembre e oggi, all'apertura degli ordini, lo fa di nuovo.

TUTTO ESAURITO La Stark Future, l'azienda che produce questa tassellata ad alte prestazioni, ha fatto segnare altri numeri da record. Sì, ma nelle vendite, con 1.000 unità preordinate in 24 ore. Nel primo giorno di prenotazioni l'Azienda ha così raccolto qualcosa come 8 milioni di Euro. Gli acquirenti dovranno attendere ancora un po' però: la Stark Varg arriverà solo verso marzo 2023.

POTENTE MA ''FACILE'' Grazie all'elettronica sulla Stark Varg sarà possibile regolare la potenza per adattarla al livello del pilota: da una più semplice 125 cc 2 tempi fino a una scorbutica 450 4T. L'autonomia dichiarata parla di 6 ore di fuoristrada leggero, mentre nella guida full gas non si supererebbero i 40 minuti. Più che sufficienti tuttavia per sfogarsi nel crossodromo, viste le esuberanti prestazioni. Per la ricarica, invece, si parla di 1-2 ore, un tempo tutto da verificare, naturalmente. Perplessità che non deve aver sfiorato la maggior parte degli acquirenti visto il successo nei preordini.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/01/2022