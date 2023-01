Royal Enfield: ecco come potrebbe migliorare la Continental GT

Royal Enfield è in continua espansione, l’attuale gamma performa alla grande, le novità in arrivo come la Super Meteor 650 hanno già riscosso tanto interesse ma il futuro sembra essere ancora più frizzante. In India non stanno certo con le mani in mano e tra i test dei nuovi motori 450 e l’acquisizione di start up elettriche c’è anche il tempo per sviluppare la piattaforma 650 bicilindrica, dato che orami Interceptor e Continental non vengono aggiornate in maniera sostanziale dal 2018.

Royal Enfield Continental GT 650: la colorazione Ice Queen

VEDI ANCHE

PIÙ QUALITÀ Di recente vi abbiamo parlato del probabile arrivo della Himalayan 650 e di altre novità spinte dal bicilindrico parallelo frontemarcia da 650 cc, tra queste c’è anche la Café Racer Continental GT. Verosimilmente il motore, al netto di modifiche per rimanere al passo con le normative antinquinamento, non verrà snaturato o potenziato, i 48 CV “nativi” sono una soglia utile a Royal per rimanere una moto globale, mentre stando ai rumors sempre più frequenti a migliorare sarebbero la qualità costruttiva e la componentistica, proprio come è accaduto con la Super Meteor 650.

MODERNE E SPORTIVE La formula del successo, fatta di linee classiche e semplicità verrà confermata, a questi ingredienti è molto probabile che verranno aggiunte una maggior cura dei dettagli, che abbiamo potuto apprezzare già sulla gamma 350 e sulla Scram 411, ma anche una ciclistica più raffinata. A beneficiarne potrebbe essere anche la versione più sportiva della Continental GT, che da semplice kit per il campionato monomarca potrebbe trasformarsi in modello di serie, adottando una forcella a steli rovesciati – già introdotta sulla Super Meteor – e cerchi in lega d’alluminio con pneumatici tubless, a tutto vantaggio della leggerezza e del piacere di guida. Per vederle sul mercato bisognerà attendere, difficilmente le vedremo prima del 2024, ma la curiosità è tantissima.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/01/2023