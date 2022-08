Royal Enfield: l'Himalayan da rally diventa 450! Foto spia

Royal Enfield ne ha sfornata una dopo l'altra. Che si tratti della Classic 350 – qui la mia prova video – o della Scram 411 – impegnata in off-road con Danilo – la ricetta del successo è la stessa: semplicità e qualità – a vista ma anche nella sostanza – il tutto suggellato da un prezzo davvero competitivo. E se tutto cambiasse? L'ultima delle moto indiane, avvistata e immortalata dai colleghi inglesi di MCN, è una 450 in stile rally con motore raffreddato a liquido e forcella a steli rovesciati. È questa la ricetta dell'Himalayan ''moderna''?

UNA NOVITÀ In comune con l'Himalayan che conosciamo questa 450 ha ben poco, giusto le dimensioni dei cerchi a raggi – 21'' davanti e 17'' dietro – e l'attitudine al fuoristrada anche se, vedremo tra poco, qui Royal Enfield si è spinta oltre. Il motore, la cui cilindrata esatta non è nota, è un quattroemmezzo raffreddato a liquido che si prospetta ben più performante rispetto al monocilindrico 411 ad aria da 24 CV dell'Himalayan, pronto a dare battaglia a KTM 390 Adventure e compagnia.

VEDI ANCHE

Royal Enfield Himalayan

(QUASI) PRONTA PER I RALLY Ma non è solo il monocilindrico 450 a darle un'aria da dura: ci sono anche cupolino basso, forcella a steli rovesciati dalla lunga escursione e monoammortizzatore sul lato destro a fare di questa Himalayan ''moderna'' una moto più spinta rispetto allo standard Royal Enfield. Per tenere fede al richiamo dei rally, poi, il serbatoio da 15 litri dell'Himalayan potrebbe diventare ancora più capiente su questa 450. Due elementi – strumentazione e sella – ci riportano però coi piedi per terra: la prima, col semplice quadrante presumibilmente analogico, non sembra pronto per le grandi avventure in terra dakariana, mentre la sella sdoppiata non dice no al passeggero. La 450, insomma, potrebbe rappresentare la scelta perfetta per chi cerca qualcosa di più sportivo tra le fila Royal Enfield, ma senza esagerare. Per la moto da rally, c'è tempo...

Pubblicato da Michele Perrino, 16/08/2022