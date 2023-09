Royal Enfield One Ride 2023: domenica il raduno globale degli appassionati

Negli scorsi giorni vi ho raccontato della Royal Enfield Shotgun, la nuova bobber in arrivo, e oggi torno a parlarvi del Brand indiano per un appuntamento imperdibile. Tutti gli appassionati infatti sono chiamati in causa domenica 17 settembre quando, in moltissime città italiane, si terrà One Ride 2023, il raduno globale dei possessori di Royal Enfield.

NON SOLO MOTO Nella nostra Penisola saranno oltre 80 i motoraduni dedicati in esclusiva alle moto Royal Enfield, tutti nella giornata di domenica 17 settembre. One Ride, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, sarà ancora una volta l'occasione per riunire gli appassionati in un tripudio di storie, viaggi e naturalmente moto diverse. In questa circostanza Royal Enfield ricorderà la dedizione verso la sostenibilità ambientale e la partnership con Treedom che, per ogni moto venduta, regala un albero ad ogni nuovo cliente.

DOVE E QUANDO Passione per le moto, i viaggi, l'avventura, ma anche attenzione all'ecosostenibilità, con l'hashtag #LeaveEveryPlaceBetter. Per conoscere quali sono le città italiane che ospitano One Ride 2023, i programmi e i percorsi, potete cliccare qui e poi sul calendario alla data del 17 settembre. Buon raduno!

