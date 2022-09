Ben Payne di Lotus e le innovazioni del SUV elettrico Eletre. Il video

Lotus lancia quest'anno un modello rivoluzionario: tanto per il Marchio in sé quanto per il mondo delle auto elettriche. Parlo di Lotus Eletre che della Casa inglese è la prima proposta 100% elettrica rivolta al mercato main-stream (la hypercar Evija si rivolge a un pubblico molto più ristretto). L'hyper-SUV a batterie è poi il primo fuoristrada di Lotus e porta con sé una serie di innovazioni che segnano una netta differenza con le auto elettriche della concorrenza. Abbiamo chiesto spiegazioni a Ben Payne, capo del Tech Creative Center, che nel video dell'intervista ci spiega i segreti dell'aerodinamica ''porosa'' e il modo in cui Lotus - un marchio da sempre legato alla leggerezza e alle soluzioni analogiche - sta evolvendo la propria filosofia per fare i conti con il peso intrinseco dei veicoli a batterie. E per sfruttare, senza snaturarsi, assetti a controllo elettronico e tante altre tecnologie di cui ormai neppure la Casa inglese sembra più poter fare a meno. Compresa la guida autonoma.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/09/2022