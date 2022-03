Lotus Eletre, scopri il nuovo SUV elettrico in diretta streaming

Scossa in avvicinamento. La world premiere di Lotus Eletre, nome definitivo del primo SUV elettrico del brand di Hethel, avrà luogo stasera, martedì 29 marzo 2022, alle 19.30 ora britannica, ovvero alle 20.30 ora italiana. Tutti invitati, nessuno escluso, a partecipare da remoto a quello che - parola di Lotus - promette di essere ''un altro straordinario evento fondamentale nella storia dell'azienda''. Clicca qui sotto, all'ora X, per la diretta streaming video.

MI PRESENTO Sin qui conosciuto col nome interno Type 132, Lotus Eletre - che si pronuncia ''El-etra'' e che significa ''prendere vita'' in alcune lingue dell'Europa orientale - è il primo veicolo elettrico di grande serie dello storico marchio UK. Il nome è stato rivelato i giorni scorso nel centro di Londra, quando un cubo giallo contenente l'auto si è fatto strada lungo il Tamigi.

VEDI ANCHE

POWERTRAIN Quanto al prodotto in sé: sappiamo, per ora, che Eletre sarà costruito sulla nuova architettura Lotus Premium, che sarà equipaggiato di batterie di dimensioni comprese tra 92 e 120 kWh, infine che utilizzerà un avanzato sistema di ricarica ad alta velocità da 800 Volt, che consentirà un recupero dell'80% dell'energia in circa 20 minuti. Prestazioni in linea con l'immagine del brand: le fonti parlano di uno 0-100 km/h in circa 3 secondi.

LOTUS STYLE Anche del design sappiamo ancora poco: dai teaser sin qui snocciolati di tanto in tanto, abbiamo preso nota dei fari a LED dal disegno ultrasofisticato, delle ruote in fibra di carbonio, del volante sagomato, del cockpit digitale. Appuntamento a questa sera per scoprire tutto il resto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/03/2022