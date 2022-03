Lotus Type 132, il SUV elettrico ha una data. Video teaser

Ne parlavamo a fine 2021, ora il tema torna in tavola. Perché l'attesa è quasi al termine. Lotus scioglie le riserve e individua il giorno della world premiere del proprio SUV elettrico: cerchiettate in giallo sull'agenda il 29 marzo 2022. Provvisoriamente battezzato Type 132 (ma è possibile un cambio di nome), sarà solo il primo di una serie di prodotti Lotus rivoluzionari. Il video teaser è tutto un programma.

MACAN, A NOI DUE Lotus Type 132 non è il primo veicolo elettrico in assoluto del marchio britannico di proprietà cinese (Geely): l'onore spetta all'hypercar Evija, che tuttavia è stata prodotta in tiratura super limitata. Col SUV di nuova concezione, la Casa di Hethel mira a qualche cosa mai riuscita a nessun'altra Lotus prima d'ora: conquistare popolarità mainstream. E nel caso specifico, dare fastidio a un totem come Porsche Macan, lei pure prossima al passaggio all'alimentazione full electric.

HYPER SUV Costruito sulla nuova architettura Lotus Premium, Type 132 sarà equipaggiato di batterie di dimensioni comprese tra 92 e 120 kWh e utilizzerà un avanzato sistema di ricarica ad alta velocità da 800 Volt, che consentirà un recupero dell'80% dell'energia in circa 20 minuti. Prestazioni in linea con l'immagine del brand: le fonti spifferano uno 0-100 km/h in circa 3 secondi.

LOTUS DENTRO Di Type 132 circolano solo poche immagini sfuggenti di dettagli esterni e interni: i fari a LED dal disegno ultrasofisticato, ruote in fibra di carbonio, il volante sagomato, il cockpit digitale. ''Semplifica, poi aggiungi leggerezza'', andava ripetendo Colin Chapman. Con le elettriche, l'approccio minimalista è più difficile da esprimere. Ma se c'è una Casa auto che può dimostrare che è possibile, sarebbe proprio Lotus. Ci vediamo il 29 marzo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/03/2022