Anticipazioni

Pochi fotogrammi e relativi ad un dettaglio solo, la griglia frontale. Un mini-video, una sola parola come slogan: ''Breathe''. Il primo SUV di Lotus già respira e presto potrà esercitare le sue proprietà aerobiche sulla pista di atletica dove gareggiano gli e-SUV d'elite. Il SUV compatto elettrico del marchio inglese, nome in codice Type 132, farà il suo esordio i primi mesi del 2022. Rivaleggiando con Audi Q4 e-tron, Tesla Model Y, Jaguar I-Pace, e chiunque popolerà il settore, sempre più strategico, dei SUV elettrici di fascia premium. Cosa sappiamo di lui?

Lotus, la nuova piattaforma elettrica in un'infografica

BIG BATTERY Sappiamo che Lotus Type 132 si baserà sulla nuova architettura Premium del Gruppo cinese Geely, proprietario del marchio dal 2017. Una piattaforma elettrica compatibile con pacchi batteria di capacità compresa tra 90 kWh e 120 kWh. Fuori contesto, sono cifre apparentemente prive di significato. Ma se usiamo come pietra di paragone l'ultramoderna Mercedes EQS e le sue batterie da 102 kWh, nella taglia maggiore gli accumulatori del SUV di Ethel dovrebbero erogare energia sufficiente a un'autonomia di quasi 650 km.

ALTA TENSIONE Percorrenze record, ma non solo. Lotus ha precedentemente confermato come la piattaforma di Type 132 raggiunga un potenziale elettrico di 800 Volt, come oggi solo Porsche Taycan. È perciò probabile la disponibilità della ricarica veloce fino a 350 kW di potenza, con tempi di poco superiori ai 20 minuti per ripristinare l'80% della carica. Top secret, invece, le specifiche dei propulsori, anche se Lotus ha accennato ad unità elettriche in grado di spingere le sue prossime auto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

SUV elettrico Lotus, primo rendering

EMIRA DOCET Tornando al video teaser: non rivela molto sullo stile della Type 132, a parte una breve occhiata alla griglia anteriore attiva, che - prevediamo - si aprirà solo quando la batteria o i motori elettrici necessitano di raffreddamento. Il resto del tempo sarà chiusa, per migliorare l'aerodinamica. Maggiori indizi li ricevemmo dai teaser diffusi ad agosto: ogni nuovo modello elettrico Lotus (Type 132 farà parte di una gamma di quattro nuovi modelli, inclusi un SUV più grande e una coupé a quattro porte, che Lotus lancerà da qui al 2026) caratterizzato da linee nette e fari stretti, vedi la nuova sportiva Emira e l'hypercar Evija. Alla prossima puntata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2021