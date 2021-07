SUSPENSE Cinque lettere che fanno palpitare il cuore, e non occorre che tu sia un appassionato sfegatato di motori. Le cinque letterine magiche della parola Lotus, ma cinque lettere compongono pure il nome dell'auto che lo storico marchio UK presenta al mondo questa sera. Martedì 6 luglio 2021: come promesso, va in onda la diretta streaming della world premiere di Lotus Emira. Uno dei lanci più attesi dell'anno, ma anche uno dei più simbolici di sempre. E sai perché? Prima di tutto, sintonizzati su questa pagina alle 20.30 ora italiana e clicca Play qui sotto.

THE LAST ONE Il lancio di Lotus Emira è unico nella storia, non fosse altro perché Emira sarà l'ultima Lotus con motore a combustione interna (niente ibrido). Dopo di lei, sarà rivoluzione full electric. Illustrazione perfetta della trasformazione in corso del business e del marchio Lotus, Emira una sportiva a motore centrale per la quale è pronta uno stabilimento nuovo di zecca. Sempre a Hethel, Norfolk, tana Lotus. Un sito ultramoderno per ringiovanire il quale sono stati investiti buona parte dei 100 milioni di sterline previsti dal piano pluriennale della Casa.

MAIN EVENT Unisciti a Matt Windle, amministratore delegato Lotus Cars, e ad altri ospiti speciali: l'anteprima mondiale di Lotus Emira ha tutto per passare agli annali come evento straordinario.