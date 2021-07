VEDO NON VEDO Il 2021 sarà per Lotus un anno interlocutorio. La Casa di Ethel ha annunciato infatti l’uscita di scena di Evora, Exige ed Elise. D’altro canto, però, la storica azienda fondata da Colin Chapman si prepara a svelare una sportiva nuova di zecca. Lotus Emira, questo il nome dell’auto, sarà presentata il prossimo 6 luglio. Nel frattempo, per stuzzicare l’interesse dei tanti appassionati, il Costruttore inglese semina indizi e pubblica sui social un video teaser.

LINEE FILANTI La brevissima clip di 8 secondi, condivisa sui canali ufficiali Instagram e Facebook, mostra di Emira alcuni dettagli inediti. Si nota giusto la metà anteriore del musetto, che si presenta con una sagomatura ben definita e con un andamento decisamente sinuoso. Il frontale affusolato e le linee fluide si traducono poi in un profilo particolarmente aerodinamico.

L'ULTIMA CON MOTORE A SCOPPIO Le specifiche tecniche dell'Emira rimangono ancora segrete, anche se è ormai risaputo che si tratterà dell’ultimo modello a combustione del marchio. Indiscrezioni suggeriscono che la sportiva potrebbe montare un quattro cilindri turbo da 2,0 litri o - in alternativa - un V6 da 3,5 litri sovralimentato made in Toyota. La trasmissione sarà sia manuale che automatica. Il prezzo di lancio dovrebbe attestarsi intorno ai 60-65.000 euro. Questo e altro, lo scopriremo però fra meno di una settimana.