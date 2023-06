Ryan Reynolds e un po' di Milan nella nuova proprietà Alpine

Novità nella proprietà della scuderia Alpine: un gruppo di investitori ha acquisito una partecipazione del 24% nel team. L'annuncio è arrivato dalla casa madre Renault, spiegando che è stato raggiunto un accordo da 200 milioni di euro. L'Alpine, attualmente quinta in campionato e con sede in Gran Bretagna, è stata valutata circa 825 milioni di euro.

NOMI NOTI Nella cordata di investitori ci sono molti nomi noti al grande pubblico. Tra questi i più in vista sono quelli degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, già divenuti proprietari nel 2021 del club gallese di calcio Wrexham. Quest'ultimo lo scorso aprile ha festeggiato la promozione nella Football League Two - la categoria più bassa del calcio professionistico inglese - dopo 15 anni di assenza. Reynold, protagonista di numerosi film di successo, è famoso in particolare per la sua interpretazione del personaggio Deadpool, nella saga firmata dalla Marvel. McElhenney è noto soprattutto per la sua partecipazione ad alcune serie tv di successo come ER, Fargo e Game of Thrones.

IL LEGAME COL MILAN Oltre ai due attori fanno parte della cordata anche le società di investimento Otro Capital e RedBird Capital Partners. Quest'ultima non è alla prima avventura nello sport di alto livello, avendo già investito nel Fenway Sports Group proprietario del Liverpool, squadra di Premier League, e nei Boston Red Sox, team della Major League di baseball. Agli appassionati italiani il nome RedBird è noto soprattutto per l'acquisto dell'AC Milan avvenuto nell'agosto del 2022 con un accordo da 1,2 miliardi di euro.

PASSO IMPORTANTE L'accordo raggiunto è stato commentato positivamente da Laurent Rossi, amministratore delegato di Alpine: ''Questa associazione è un passo importante per migliorare le nostre prestazioni a tutti i livelli''. Rossi ha sottolineato come l'investimento aumenterà anche il profilo mediatico del team, con ricadute positive per sostenere le prestazioni a lungo termine del team.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/06/2023