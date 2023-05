Alpine A110: ecco il bolide che correrà alla Pikes Peak 2023

Alpine parte alla conquista della vetta più celebre d’America: la mitica Pikes Peak. Protagonista della cronoscalata sarà un’Alpine A110 appositamente modificata per affrontare al meglio i tornanti delle Montagne Rocciose (qui l'approfondimento). Dopo i test effettuati nella Drôme e a Val Thorens per convalidare le soluzioni tecniche adottate, l'auto si prepara a decollare lunedì per gli Stati Uniti, dove lo attendono nuove sfide per tutto il mese di giugno.

Alpine A110 Pikes Peak: laterale

APPUNTAMENTO IMPERDIBILE ''La storia di Alpine è stata costruita sulle sfide. Dai primi impegni di Jean Rédélé alle sfide odierne, il DNA della Marca è sempre forte e presente. Le cronoscalate sono nel cuore degli appassionati di Alpine da sempre. Oggi, la nostra inesauribile fame di competizione, ci porta a Pikes Peak, una delle gare del motorsport in grado di saziare l’immaginario collettivo da diversi decenni'', commenta Laurent Rossi, CEO di Alpine. ''Pikes Peak è un imperdibile appuntamento del motorsport. Noi tutti ci siamo nutriti delle iconiche immagini di questa cronoscalata e il sogno si è naturalmente fatto strada nei nostri team. Anche se non puntiamo allo scratch, sappiamo che con l’Alpine A110 Pikes Peak possiamo contare su un’auto versatile e performante. Abbiamo anche la fortuna di poter fare affidamento sul sostegno dei nostri fedeli partner Elf e Michelin'', aggiunge Philippe Sinault, Direttore Generale di Signatech.

Alpine A110 Pikes Peak: posteriore

SCALATA TEMERARIA Gara leggendaria, la Pikes Peak International Hill Climb è una delle più antiche corse automobilistiche degli Stati Uniti (qui Radford Type 62-2 alla Pikes Peak). L’evento, che si corre sulle Montagne Rocciose dal 1916 viene affettuosamente soprannominato: “the race to the clouds”. Il percorso di 19,93 km è scandito da 156 curve, con partenza a 2.865 metri di quota e arrivo circa 1.440 metri più in alto. Sempre pronti ad affrontare le sfide, i team di Alpine e Signatech si lanceranno nella Pikes Peak domenica 25 giugno.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/05/2023