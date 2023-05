Alpine A290_β, scopri la nuova sportiva elettrica in diretta streaming

Un nome che è una formula in cui chimica e magia si fondono per generare quella suspence che precede solo i grandi eventi. Come quello della world premiere di Alpine A290_β, il prototipo della prima auto elettrica del brand francese ad alte prestazioni. La cerimonia è in programma a Bristol, nel Regno Unito, nella tarda serata di oggi martedì 9 maggio 2023. Clicca Play qui sotto alle 22.30 ora italiana e scopri insieme a noi e al CEO Alpine Laurent Rossi, in diretta streaming, la concept del mistero. Che un mistero, a dirla tutta, per la verità non è. Si osservi il teaser: vi ricorda niente?

SUPER R5 Salvo aver preso lucciole per lanterne (ma saremmo in buona compagnia), dietro la sigla A290_β si nasconde infatti la variante high performance di nuova Renault 5, la citycar 100% elettrica che nel nome e nelle sembianze richiama la storica antenata, che idealmente prenderà il posto di Clio e il cui ingresso sul mercato dista sempre meno, con le proiezioni che la vedono a listino per i primi mesi del 2024. Con la firma R.S. destinata a scomparire, sarà proprio il badge Alpine a individuare le versioni più sportive di ciascun modello del marchio Renault. Nuova R5 inclusa. Quindi no, non assistiamo, questa sera, alla rivelazione dell'erede di Alpine A110, o comunque di un nuovo modello Alpine in senso stretto. Bensì al prodotto di un'operazione ''trasversale'', tuttavia coerente con la tabella di marcia sia del Gruppo, sia del marchio stesso Alpine, per il quale la Régie ha in serbo lo ''switch'' al full electric entro la metà del decennio. Bene (o male?): qualche cifra?

VEDI ANCHE

Nuova Renault 5 avrà il proprio alterego Alpine

ECG SOTTO SFORZO Se in versione standard nuova Renault 5 dovrebbe essere spinta da un motore elettrico da 136 cv montanto all'avantreno, alimentato - a seconda dell'edizione - da batterie da 40 kWh o 52 kWh di capacità, la sua controparte Alpine potrebbe ereditare l'unità motrice da 218 cv di Mégane E-Tech Electric, e pescare la taglia di batteria di dimensioni maggiori. Avremmo perciò una e-hot hatch a trazione anteriore il cui favorevole rapporto/peso potenza (favorevole, almeno, rispetto a Mégane) si dice la accrediti di uno scatto 0-100 km/h in 6 secondi circa. Tecnica a parte, grande curiosità la nutriamo per il look esterno e interno, oltre che per le soluzioni aerodinamiche e meccaniche (ammortizzatori racing?). A stasera.

Nuova Alpine A290_β, elettrica e rievocativa

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/05/2023