Alpine A110 Pikes Peak, la sportiva francese prepara la scalata alla gloria

Sono passati un paio di mesi da quando Alpine ha annunciato la sua partecipazione a quella che è probabilmente la più famosa cronoscalata del mondo, la Pikes Peak International Hill Climb di Colorado Springs, che si terrà quest’anno il 25 giugno.

Alpine A110 Pikes Peak, vista frontale

COME È FATTA Per affrontare i 19,93 km e le 156 curve della cronoscalata americana, la Alpine A110 Pikes Peak è stata resa ancor più estrema della sportiva di partenza (che anche noi ci siamo divertiti a provare in pista), come si vede dagli splitter particolarmente pronunciati e dagli enormi deflettori alle estremità del paraurti, ma ancor di più dall’imponente alettone posteriore sdoppiato, tagliato in due dalla pinna tipo prototipi LMH. La potenza del motore è stata portata dai 300 CV dell’originale a quasi 500 CV, rendendo necessaria l’installazione di una presa d’aria sul tetto per raffreddare il propulsore montato in posizione centrale. Per quanto riguarda il peso, gli ingegneri francesi sono riusciti a contenere la massa dell’auto a soli 950 kg.

Alpine A110 Pikes Peak, lo spoiler posteriore sdoppiato

DOVE SONO I FARI? Cattivissima la firma luminosa, con i due cerchi anteriori sostituiti da sottili strisce a LED incastonate nei gruppi ottici. Al posteriore, i fari sono “pieni”, in carbonio, mentre l’illuminazione è demandata a tre segmenti verticali sui due spoiler e sulla spina dorsale centrale. Specifici anche i cerchi in lega con disegno aerodinamico.

Alpine A110 Pikes Peak, vista dall'alto

I TEST L’obiettivo della trasferta americana è battere alcuni record, e i preparativi sono già in corso: dopo aver effettuato i primi giri il 25 e 26 aprile a Lurcy-Lévis, la Alpine A100 Pikes Peak verrà guidata nella sua versione definitiva da Raphaël Astier, vincitore della Coppa FIA R-GT 2022 con l’A110 Rally, per una serie di test nella Drôme e poi in Val Thorens.

Alpine A110 Pikes Peak, vista posteriore

LE DICHIARAZIONI “L’A110 Pikes Peak ci svela l’aspetto più selvaggio di quest’auto iconica”, ha dichiarato Raphaël Linari, Responsabile del Design di Alpine. “Era già agile e leggera nella progettazione di partenza, ma con l’aerodinamica specifica e le proporzioni estreme si trasforma in una vera e propria belva da corsa”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/05/2023