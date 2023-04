Alpine A290_β: la nuova showcar francese arriva il 9 maggio

La nuova showcar Alpine A290_β (si pronuncia Beta) sarà la prima auto del ''Dream Garage'' del marchio francese. Si tratta di una sportiva che incarna al meglio il rinnovato spirito racing di Alpine: grintoso ed elettrico. A290_β rispetta la tradizione di naming di Alpine, che comprende la lettera ''A'' seguita da tre numeri. Il primo numero corrisponde alla dimensione del veicolo (qui la nostra prova di Alpin A110 R). Il ''90''' è proprio dei veicoli sportivi polivalenti del brand, detti ''life-style'', mentre i veicoli puramente sportivi recano il numero ''10''. ''β'' si riferisce infine ai beta test utilizzati nel mondo del software, la versione test, che precede release definitiva.

La sagoma di Alpine A290_β

OCCASIONE UNICA Dal 28 al 30 aprile 2023, in un weekend all’insegna del motorsport, il pubblico avrà la possibilità di vincere un posto per assistere alla presentazione della nuova showcar seguendo la Formula 1 e il Campionato Mondiale Endurance. Bisognerà essere veloci nel leggere e scansionare il QR Code presente in quei giorni sulla monoposto di F1 Alpine A523 sul Circuito di Baku, in Azerbaigian, per il Gran Premio di Formula 1. Discorso analogo per la A470 che correrà alla 6 Ore di Spa Francorchamps. Il QR Code è la chiave per poter partecipare all’estrazione per aggiudicarsi il premio. A290_β sarà svelata in Inghilterra, martedì 9 maggio 2023 alle ore 22.30. La presentazione, trasmessa in diretta, sarà accessibile dal link: https://events.alpinecars.com/

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/04/2023