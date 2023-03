Alpine A110 Sanremo 73: che audacia con quella livrea da rally!

Dopo Alpine A110 Tour de Corse 75 svelata nel 2022 arriva la serie limitata (200 esemplari) A110 San Remo 73 (qui la nostra prova della versione S). Con questa nuova edizione, Alpine celebra il 50° anniversario di un momento storico per il brand francese: la vittoria al Rally di Sanremo e il titolo Costruttori conseguito da Alpine nel Campionato del Mondo Rally proprio nel 1973.

Alpine A110 Sanremo 73 inseguita dalla versione storica del 1973

OMAGGIO La serie speciale da 300 CV si ispira alla mitica Alpine A110 che partecipò alla tappa sanremese del 1973 (qui la prova della A110 R). Lo stile riprende alcuni dettagli della livrea di quegli anni, come: la tinta originale Caddy Blue, i montanti del tetto neri e il tetto in carbonio rosso. A ciò si aggiunge la firma sul cofano ''San Remo 73'' con porte e paraurti posteriore con elementi in bianco e nero. Non mancano poi i cerchi da 18 pollici Grand Prix Bianco brillante, le pinze Brembo color antracite, le maschere dei proiettori anteriori nere, i loghi dei parafanghi e i monogrammi Alpine nero lucido.

Alpine A110 Sanremo 73: gli interni

DETTAGLI IMPORTANTI In abitacolo il rivestimento in microfibra presenta cuciture grigie, i sedili sportivi Sabelt Racing riportano invece la firma ''World Champion 73'' e sono predisposti per cinture da corsa a sei punti. L’atmosfera corsaiola si completata con la pedaliera Sport, i poggiapiedi del passeggero in alluminio e i tappetini Alpine. Alpine A110 San Remo 73 sarà prodotta in un numero limitato di esemplari (200 unità in tutto il mondo) ed è contraddistinta dalla targa ''Serie limitata A110 San Remo 73'' con numerazione progressiva da 1 a 200. In Italia, l'auto potrà essere ordinata presso gli Alpine Centre a partire da venerdì 17 marzo 2023 a un prezzo di 90.000 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/03/2023