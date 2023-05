Radford Type 62-2 pronta ad affrontare la Pikes Peak 2023

Nella mente di molti appassionati, il nome Pikes Peak evoca all’istante auto da corsa dall'aspetto estremo e selvaggio spingere al massimo sui tornanti di questa celebre montagna del Colorado. A poco più di un mese dall’inizio dell’edizione 2023, Radford Motors ha svelato il bolide con cui affronterà la cronoscalata. L’auto che vedete nelle foto qui sotto è una versione ancor più performante della Type 62-2 (qui il nostro approfondimento).

Radford Motors Type 62-2 Pikes Peak: laterale

ATTACCO AL RECORD! La conferma ufficiale è arriva da un post pubblicato sui social dell’azienda angloamericana, nel quale viene anche svelata l’identità del pilota: Tanner Foust (stuntman ed ex pilota rally). Non è ancora chiaro in quale categoria verrà inserita la Type 62-2, probabilmente cercherà di battere il record riservato alle vetture a trazione posteriore, ma non è da escludere che possa contendere il primato assoluto stabilito da Volkswagen ID.R nel 2018.

Radford Motors Type 62-2: posteriore

PESO PIUMA Il V6 da 3,5 litri della Type 62-2 è sovralimentato da un compressore volumetrico e sviluppa più di 700 CV di potenza. I tecnici di Radford Motors sono intervenuti soprattutto sul sistema di raffreddamento e hanno alleggerito l’auto di parecchi chili. Se la versione ''standard'' della Type 62-2 pesa circa 1.000 kg, la variante modificata per la Pikes Peak ne pesa appena 861. Inoltre, rispetto alla versione di serie è stata aggiunto un generoso spoiler posteriore e un ampio splitter anteriore. La 101° edizione della Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) si terrà domenica 25 giugno nell’omonima località del Colorato, sulle Montagne Rocciose.