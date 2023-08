Nuova Alpine A110 beccata in pista, sarà lei la più estrema di tutte?

Alpine, fino a oggi, offre una gamma composta solo dalla A110, una sportiva tutto pepe, disponibile in diverse varianti focalizzate sul più puro piacere di guida. In attesa di vedere i nuovi modelli promessi dalla Casa francese, primo fra tutti la A290, cioè la versione high performance della futura Renault 5 100% elettrica, ecco le prove che una nuova versione della A110 è in fase di collaudo.

Nuova Alpine A110: i test dinamici di una versione più estremaI COLLAUDI IN PISTA Questa volta la supersportiva è stata avvistata sul circuito tedesco del Nürburgring e nei dintorni della pista tedesca per i consueti test dinamici. Chi l’ha vista da vicino è sicuro che si tratta di una versione ancora più estrema della A110 standard o delle varianti GT, R o S. Il nuovo modello dovrebbe guadagnare una lettera aggiuntiva al logo 110, ma resta da vedere di quale lettera si tratta. Magari RS? Visti i normali tempi di sviluppo, è possibile che l'auto sarà in vendita a metà del 2024. Ma adesso, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nuova Alpine A110: più leggera e più potente dei modelli in listino oggiAERODINAMICA EVOLUTA In queste immagini si vede una A110 completamente avvolta dalle pellicole mimetiche con un originale motivo a forma di fiocco di neve e con uno spoiler posteriore decisamente modificato rispetto a quello della A110 R. Il prototipo è equipaggiato anche con cerchi in magnesio e una pinna longitudinale extra sul cofano posteriore. Anche le alette sul paraurti anteriore sono uniche per questo modello così focalizzato alla pista.

Nuova Alpine A110: potrebbe debuttare nel 2024ANCORA PIU LEGGERA E POTENTE Last nut not least, la carrozzeria e gli interni saranno realizzati con materiali ultraleggeri, come fibra di carbonio o kevlar e il motore potrebbe incrementare le sue performance grazie a un preciso lavoro di affinamento dei suoi componenti. Tutto ciò porterà a un vantaggio in termini di potenza massima, che probabilmente spingerà la punta velocistica vicino, oppure oltre, la barriera dei 300 km/h. A titolo di paragone, ricordiamo che l'attuale A110 R ha una potenza di 300 CV per 340 Nm di coppia erogati da un motore a quattro cilindri in linea di 1,8 litri turbo e la sua velocità è limitata a 285 km/h.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/08/2023