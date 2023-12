Alpine A110 si fa in quattro: gamma e prezzi per il 2024

Alpine introduce per il 2024 delle nuove versioni e degli aggiornamenti alla gamma A110. Il marchio francese ha annunciato l'arrivo di modelli potenziati e l'inclusione di equipaggiamenti di serie di nuova generazione nelle varianti A110, A110 GT e A110 S. Al vertice della gamma resta la super sportiva A110 R, che sfoggia un nuovo allestimento denominato Turini. Per quanto riguarda i tempi d'arrivo, al via gli ordini, mentre le prime consegne sono previste da marzo 2024. La gamma nel dettaglio.

La A110 è una sportiva leggera e potente

La celebre Alpine A110, apprezzata per la sua leggerezza, precisione e agilità, si rinnova con la serie 2024. Dotata di un telaio in alluminio con caratteristiche da corsa e un motore 1.8 litri da 252 CV, offre un'esperienza di guida paragonabile a quella di una sportiva compatta. La nuova A110 presenta miglioramenti significativi, tra cui cerchi Serac da 18'' con dischi ventilati da 320 mm per una frenata potente, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e una pedaliera sportiva in alluminio di serie. Il prezzo di listino parte da 66.300 euro.

La potenza massima del motore 1.8 litri è di 300 CV

Salendo di livello, troviamo la A110 GT, che si avvicina a una dimensione di maggior equilibrio tra prestazioni e comfort. Il motore è sempre il 1.8 litri turbo benzina, qui portato a erogare una potenza di 300 CV. Tra le caratteristiche specifiche della GT ci sono i cerchi Grand Prix da 18'' diamantati neri, sistema audio Focal Premium, retrovisore elettrocromico antiriflesso e sedili riscaldabili. Un connubio di versatilità ed eleganza per gli appassionati di guida che possono comunque sfruttare il proprio veicolo anche per un utilizzo quotidiano e, perché per no, per affrontare lunghi viaggi. I prezzi partono da 77.350 euro.

I cerchi della A110 R sono specifici

La Alpine A110 S (qui il nostro video in pista) offre sempre lo stesso motore da 300 CV, ma con un assetto molto più vicino all'identità super sportiva che l'automobile esprime. Con opzioni come pneumatici semi-slick e kit aerodinamico, è progettata per soddisfare i clienti alla ricerca di un'esperienza di guida molto sportivo, con qualche occasionale puntata anche in pista. Dotata di cerchi Fuchs forgiati da 18'', fari anteriori neri a boomerang e retrovisore interno elettrocromico antiriflesso, l'A110 S è una vera sportiva. Prezzi a partire da 79.050 euro.

Il prezzo della A110 R Turini è di 108 mila euro

La vera novità della gamma 2024 è però rappresentata dalla A110 R Turini, ispirata al celebre Col de Turini. Derivata dalla già ultra performante Alpine A110 R (qui la nostra prova), questa versione omologata per la guida su strada è dotata di cerchi in alluminio GT Race da 18'' Nero Mat come dettaglio estetico caratteristico. Con il suo DNA radicale, il telaio avanzato e il motore da 300 CV, la A110 R Turini offre un'esperienza di guida ancora intensa, raggiungendo una velocità massima di 280 km/h. Componenti in carbonio provenienti dal mondo della Formula 1 (Alpine è una delle scuderie che partecipano al Circus), come la lama anteriore, il cofano, le minigonne laterali e l'alettone posteriore, contribuiscono a una maggiore leggerezza. Prezzi da 108 mila euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 05/12/2023