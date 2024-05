AGTZ Twin Tail: la Alpine A110 secondo Zagato è un omaggio a Le Mans

Coda lunga o coda corta? Con la AGTZ Twin Tail di Zagato il problema non si pone grazie alla sua modularità. Prezzo? 650 mila euro...

Al prestigioso Salone FuoriConcorso sul lago di Como, riflettori puntati sulla nuova AGTZ Twin Tail, l’ultima creazione della rinomata Carrozzeria Zagato. Questa supercar, frutto di oltre 1.000 ore di lavoro minuzioso, non è solo un capolavoro di stile ma un vero prodigio tecnico. L'AGTZ Twin Tail si distingue per la sua configurazione modulare rivoluzionaria. Grazie a un’appendice in fibra di carbonio completamente rimovibile, questa affascinante vettura può trasformarsi da una versione aerodinamica e allungata (la codalunga di 4,8 metri) a una versione più compatta e sportiva (la codatronca di 4,3 metri). Tutto ciò è possibile con la semplice rimozione della scocca posteriore, un’operazione resa incredibilmente semplice grazie a un carrello su misura creato appositamente da Zagato.

AGTZ Zagato: il prezzo è di 650 mila euro

SOLO 19 ESEMPLARI Questa meraviglia dell’ingegneria automobilistica sarà prodotta in soli 19 esemplari e commercializzata dal gruppo polacco “La Squadra”, con un prezzo di vendita che si aggira intorno ai 650.000 euro. Basata sull’Alpine A110, la AGTZ Twin Tail mantiene intatto il cuore pulsante della sportiva francese: un motore quattro cilindri turbo benzina da 1.8 litri, capace di erogare 300 cavalli. Questa belva su quattro ruote raggiunge una velocità massima superiore ai 250 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi.

AGTZ Zagato: il motore resta il 1.8 litri da 300 CV

TRIBUTO A LE MANS L’innovativa doppia configurazione è un tributo al glorioso passato della Alpine A220. Si narra infatti che, durante la storica 24 Ore di Le Mans, la A220 fu modificata rimuovendo la parte posteriore per migliorare le sue prestazioni nella cronoscalata. Sebbene questa strategia non portò alla vittoria, l’idea rivive oggi in questa affascinante reinterpretazione moderna. Le possibilità di personalizzazione sono, ovviamente, infinite e il prezzo di 650 mila euro è da ritenersi... puramente indicativo.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 24/05/2024