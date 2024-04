Alpine Esports Series, motori accesi. Vuoi partecipare?

Al via il 9 aprile la quarta stagione su Assetto Corsa Competizione. Il calendario 2024 e quali credenziali per guidare una A110 GT4

Il boom risale ai grigi e lunghi mesi di lockown in piena epoca Covid, tuttavia da allora gli sport elettronici (o e-sport), meglio se sport su quattro ruote, hanno rapito l'interesse di un pubblico vasto e eterogeneo. Corre l'anno 2024 e la Alpine Esports Series, il combattutisimo campionato che vede protagoniste le virtuali (ma agguerrite) Alpine A110 GT4, si schiera ai nastri di partenza della sua quarta stagione. Le gare si svolgeranno su Assetto Corsa Competizione e, dopo una prima fase di qualifiche a cronometro, i sim racer qualificati si affronteranno in tre gare. Appunto: come partecipare?

Alpine Esports Series, semaforo verde

ISTRUZIONI PER L'USO La stagione 2024 ha inizio con le qualifiche che si tengono dal 9 al 22 aprile e si basano su una gara a tempo. I concorrenti possono partecipare a condizione di avere Assetto Corsa Competizione e di gareggiare nell’evento speciale che si tiene online il martedì 9 aprile. I primi trenta qualificati si affronteranno, successivamente, in altri tre round su Simracing.GP, per stabilire il campione 2024. Di seguito, il calendario e le location.

Round 1 - 2 maggio 2024, ore 18.00 CEST, Mount Panorama

- 2 maggio 2024, ore 18.00 CEST, Round 2 - 16 maggio 2024, ore 18.00 CEST, Laguna Seca

- 16 maggio 2024, ore 18.00 CEST, Round 3 - 30 maggio 2024, ore 17.00 CEST, Misano Adriatico

HIGHLIGHT 2023 L’anno scorso sono stati oltre 2.000 i sim racer che hanno partecipato all’Alpine Esports Series 2023, campionato vinto da Dennis Schöniger. Dopo aver dominato le qualifiche, Dennis ha totalizzato 91 punti nei tre appuntamenti, guadagnando 25.000 dollari in Fan Token Alpine, 3.000 dollari in token QANX ed un’esperienza di guida e coaching con l’Alpine A110 GT4.

TALENT SHOW La nuova stagione segna il ritorno dell’ambasciatore Thom ''Thomb'' Brouwer: sarà di nuovo Thom a condividere il suo entusiasmo e competenze su Assetto Corsa Competizione durante le intense settimane di gara. Thom sarà affiancato da George Morgan, noto nella community dei sim racer per l’esperienza come commentatore di E1 Series, GT Sport Organización e, soprattutto, del Campionato europeo di Formula Regionale Alpine (FRECA). Lo schieramento sarà completato dal commentatore di Creator Series e PSGL, Joshua ''JGM'' Griffin-Meek, che contribuirà con la sua passione e conoscenza. In pista, infine, anche tre nuove livree dei partner della gara (vedi anche gallery): Gentle Mates, Moser & Cie e MNTN.

Tre gare per eleggere il campione 2024

COME SEGUIRE LE GARE La serie 2024 andrà in onda sui canali Alpine di quattro social media (e buon divertimento a tutti!):

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/04/2024