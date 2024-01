Hyundai Motorsport: il video stile GTA VI è esilarante!

A un mese dalla pubblicazione, il trailer di GTA VI - probabilmente, il videogioco più atteso della storia - ha totalizzato 168 milioni di visualizzazioni. La serie Grand Theft Auto è da ormai vent'anni un fenomeno di costume per la sua capacità di riprodurre in digitale la società americana contemporanea. Approfittando della presenza del termine ''Auto'', i ragazzi di Hyundai Motorsport hanno riprodotto nei toni e (per quanto possibile) nei modi, le sequenze di gioco all'interno del contesto sportivo. Il risultato è il trailer ''Grand Test Auto XXIV'': una sequenza di immagini che mostra tutti i risultati sportivi ottenuti dal team coreano nel corso di questi anni. Gustatevi il risultato qui sotto!

NON È UN VIDEOGAME Non mancano ovviamente i riferimenti ai Rally, dove Hyundai è stata campione del mondo nelle stagioni 2019 e 2020, con i frammenti video dei momenti più emozionanti e le vittorie più importanti nel corso degli anni. Il montaggio è frenetico e accompagnato dalle note della canzone ''Love is a long Road'' di Tom Petty, esattamente la stessa che fa da sottofondo al trailer originale del videogioco. Trattandosi di un video-parodia, l'obiettivo è quello di riprodurre in chiave automobilistica alcune delle scene più iconiche con cui Rockstar Games ha voluto anticipare l'arrivo del suo prossimo capolavoro. I protagonisti del team Hyundai sono così ''doppiati'' dai personaggi del gioco con il risultato esilerante sul finale che vede Neuville e Gilsoul entrare nell'officina con passamontagna e armati di trapano pneumatico come se fossero due banditi pronti a rapinare una banca. Insomma, i ragazzi di Hyundai si sono davvero impegnati per ottenere un risultato il più vicino possibile al trailer originale. E voi, che ne pensate?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/01/2024