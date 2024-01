Hyundai Bayon 2024: il B-SUV ha ora più stile, tecnologia e sicurezza

Hyundai ha presentato la nuova Bayon 2024, l'evoluzione di un veicolo che vuole essere pratico e moderno, adatto alla guida urbana, ma con le caratteristiche di spaziosità tipiche di un SUV. La serie di aggiornamenti si è concentrata soprattutto sull'aspetto- per esterni e interni- e sulla dotazione di contenuti tecnologici e per la sicurezza. Allora scopriamo insieme quali sono le caratteristiche principali di questa nuova generazione.

Hyundai Bayon 2024: i cerchi in lega possono essere 17 pollici

Le modifiche al paraurti anteriore, alla griglia di nuova progettazione e al profilo laterale con montante C cuneiforme, insieme a cerchi da 16 e 17 pollici, contribuiscono a regalarle un aspetto più in linea con il nuovo corso stilistico di Hyundai. L'anteriore richiama con grande forza, ad esempio, la nuova Kona (qui la prova), con la barra a LED che si sviluppa lungo tutta la lunghezza del cofano. Ai lati si nota la robusta sagoma a ''L rovesciata'' che, anche in questo caso, ricorda i più recenti modelli compatti del marchio. D'altronde Bayon s'inserisce in quel segmento di grande vivacità e successo: i B-SUV (di cui vi abbiamo parlato qui in questo video) che anche nel 2024 sarà fra i più apprezzati dal pubblico. Infine, la parte posteriore presenta gruppi ottici a forma di freccia e un nuovo design del paraurti che enfatizzano il carattere da sport utility. Il mix di linee angolari e orizzontali conferisce alla nuova Bayon un aspetto robusto e una bella presenza su strada.

Hyundai Bayon 2024: tra i SUV è il più piccolo di Hyundai

La Nuova Bayon ha tutte le luci interne a LED, e la tecnologia di ambient lighting anteriore multicolore consente ai passeggeri di regolare l'illuminazione in base al proprio umore (la prima auto Armocromista?). La vettura offre tecnologia di ultima generazione e in linea con la tendenza in questo segmento di equipaggiare i veicoli con equipaggiamenti di connettività e intrattenimento evoluti. Per esempio, troviamo un cockpit digitale e funzioni di infotainment (entrambi su schermo da 10,25'') potenziate grazie agli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA), non solo molto utili, ma che contribuiscono a una sensazione di innovazione a bordo. Le porte USB-C anteriori e posteriori permettono la ricarica simultanea dei dispositivi, mentre la porta USB-A anteriore consente il trasferimento dei dati (quindi sembrerebbe che la connettività Apple Car Play e Android Auto resti via cavo). Il sistema audio premium Bose, con otto altoparlanti, completa l'offerta.

Hyundai Bayon 2024: anche gli interni sono stati aggiornati

Le più grandi novità per il SUV più piccolo della gamma Hyundai riguardano soprattutto le funzioni di guida assistita che lo distinguono dai concorrenti del segmento B. Il Lane Following Assist (LFA) interviene per mantenere il veicolo centrato nella corsia, mentre il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) emette un allarme e, se necessario, aziona i freni per evitare potenziali collisioni con auto, pedoni e ciclisti. La funzione di svolta, inclusa nell'FCA, può attivare i freni per evitare collisioni a un incrocio. Il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) utilizza i dati del sistema di navigazione per regolare autonomamente la velocità in autostrada, mantenendo il limite impostato dal guidatore e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) monitora gli angoli ciechi utilizzando sensori posizionati intorno al veicolo e fornisce un avviso visivo sullo specchietto retrovisore esterno se rileva un veicolo nell'angolo buio. In caso di necessità, il BCA applica una frenata differenziata per evitare collisioni o ridurre i danni. La Bayon è inoltre dotata di funzioni che richiamano l'attenzione del conducente in caso di perdita di concentrazione. Il sistema Driver Attention Warning (DAW) rileva sonnolenza o distrazione analizzando i modelli di guida, mentre il Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) avvisa il conducente quando il veicolo che lo precede riprende la marcia dopo una fermata. Al momento Hyundai non ha comunicato prezzi e disponibilità per il mercato italiano. L'offerta di motori si concentra attualmente su unità benzina, benzina mild hybrid e benzina-GPL, molto probabilmente la medesima linea sarà riproposta anche per la Bayon 2024

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 18/01/2024