Hyundai: catene da neve integrate nello pneumatico

''Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo''. Una frase che, in molte regioni del mondo, è un'imposizione per legge quando si tratta di guidare in inverno (qui la nostra guida sul cambio stagionale). E se gli pneumatici invernali sono un equipaggiamento comune, le catene, sebbene presenti nel bagagliaio dell'automobilista, non sono tra gli accessori più intuitivi da montare. Per far fronte a quest'impegno, Hyundai ha presentato una rivoluzionaria tecnologia di pneumatici integrati con catene da neve. La novità prevede l'uso di moduli in lega d'alluminio collocati all'interno dei cerchi e pneumatici, i quali si attivano come catene da neve quando ricevono un impulso elettrico. A differenza delle tradizionali catene da neve, questa tecnologia consente l'attivazione automatica con il semplice tocco di un pulsante, migliorando così la sicurezza su strade innevate.

VEDI ANCHE

SEMPLICISSIME DA UTILIZZARE Joon Mo Park, responsabile del team di sviluppo avanzato del gruppo Hyundai ha commentato: ''Questa innovazione, che speriamo di vedere presto sui veicoli Hyundai e Kia, è il risultato del nostro impegno nel tradurre tecnologie avanzate in soluzioni pratiche a beneficio dei nostri clienti. Continueremo a sviluppare tecnologie che aumentino la sicurezza e la convenienza dei nostri veicoli, apportando un valore tangibile ai nostri clienti''. La tecnologia di pneumatici integrati con catene da neve prevede che l'anima di gomma abbia al suo interno un telaio con scanalature disposte a intervalli regolari, simili a una pizza, all'interno delle quali sono inseriti moduli in lega d'alluminio. L'innovazione sfrutta la capacità della lega di ritornare alla sua forma originale quando viene applicata una corrente elettrica: durante la guida normale compressa nella forma di una 'L', non entra in contatto con la superficie stradale. Quando invece il conducente attiva la funzione, l'impulso elettrico spinge il modulo fuori dallo pneumatico per migliorare aderenza, stabilità e sicurezza su strade innevate. Una sorta di catene ''on demand'' che di fatto non richiederebbero più il cambio di gomme stagionale. Vedremo se effettivamente la proposta avanzata da Hyundai troverà applicazione in futuro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/12/2023