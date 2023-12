Prova Hyundai Kona: il B-SUV stupisce per stile e consumi bassi, ma quei "bip"...

Prendete una vecchia Hyundai. Che ne abbiate avuta una (la prima Tucson ebbe un discreto successo. Qui invece trovate un confronto tra Tucson ibride) oppure no, è incontestabile la distanza che separa le prime dalle ultime. Si tratta di un passaggio generazionale sia in termini di stile ed estetica, sia di tecnica e tecnologia. Nuovi disegni e idee, nuove piattaforma e strutture con un'attenzione ormai dichiarata verso la mobilità elettrica. Somma ultima del percorso di crescita è la nuova Kona: dal 2017 successo di vendite in Europa. Più grande, più tecnologica, più ibrida. Ma anche più costosa e molto ''attenta'' al conducente, con avvisi acustici e sonori piuttosto invadenti e che rischiano di compromettere l'esperienza di utilizzo. Ma si sa, sulla sicurezza non si transige. L'abbiamo provata a lungo e in qualunque contesto di utilizzo. Ecco come va.

Hyundai Kona Hybrid: dettaglio anteriore

Nel mondo delle auto compatte, ogni centimetro...conta, e la Hyundai Kona 2023 è decisamente cresciuta. Con un aumento significativo di 15 centimetri nelle dimensioni, si presenta ora con un aspetto più imponente e offre un comfort migliorato per i suoi passeggeri. Tra le novità più rilevanti, spicca l'aumento di ben 6 centimetri del passo. L'attenzione allo spazio in abitacolo è una mossa strategica da parte di Hyundai, che punta a soddisfare le esigenze dei guidatori moderni attenti al comfort durante gli spostamenti. Anche perché, ormai sempre più spesso, le compatte di segmento B stanno occupando velocemente il ruolo di prima auto di famiglia. Dunque più spazio e funzionalità significa anche più libertà di utilizzo. Visivamente cambia tutto: la linea anteriore è tonda e abbondante con la striscia luminosa che ne percorre per intero la larghezza, risultando in una scenografica e molto personale ''firma''. Stesso discorso per il posteriore, che riprende una sagoma molto tondeggiante, anche qui con una luce a LED a congiungere le due estremità del portellone. In evidenza la scritta ''Kona'' al centro del posteriore, come vuole una moda sempre più diffusa, che abbandona il ''lettering'' (si chiama così) più discreto del recente passato. Nel complesso trovo l'aspetto gradevole e riuscito anche se forse un po' troppo abbondante. Si distingue comunque per una forte personalità, praticamente unica nel segmento di appartenenza del marchio.

Hyundai Kona Hybrid: dettaglio posteriore

Gli interni sono stati riorganizzati secondo la logica di ergonomia e tecnologia che ormai si ritrova su tutti i modelli di nuova generazione. Innanzitutto, la plancia estesa in orizzontale regala un'immediata sensazione di spazio e ampiezza all'interno dell'abitacolo. Questo design è intelligente perché crea un ambiente accogliente e moderno. Un secondo elemento che non sfugge all'attenzione è la presenza di numerosi pulsanti fisici, una soluzione vantaggiosa per praticità e sicurezza. Questi pulsanti sono posizionati in modo strategico e rendono la gestione delle funzioni dell'auto un'operazione intuitiva e priva di complicazioni. Meno male! La parte centrale dell'abitacolo ospita scorciatoie per il sistema di infotainment (sempre fisiche), mentre subito sotto si trovano i controlli del climatizzatore. Sia la temperatura sia la velocità di ventilazione hanno degli appositi tasti che non richiedono l'utilizzo di sottomenù da navigare a colpi di touch all'interno dell'infotaintment. L'ampio vano modulabile sul tunnel, completo di portabicchieri a scomparsa e una paratia removibile, aggiunge versatilità e spazio; il fondo però non è gommato, il che potrebbe causare rumori indesiderati dai piccoli oggetti che ''ballano'' durante la marcia. Con due mazzi di chiavi (casa e ufficio) lì riposti, ogni passaggio su asfalto non perfetto coincide con un tintinnare metallico: lo ammetto, il fastidio è evidente. Passando ai materiali utilizzati nell'abitacolo, Hyundai ha scelto la plastica rigida, elemento che, di fatto, costituisce la maggior parte dei rivestimenti. In effetti, non li trovo particolarmente appaganti né da guardare né da toccare, però sono indubbiamente solidi e aiutano a contenere i costi.

Hyundai Kona Hybrid: vista laterale

Il sistema di infotainment della Kona 2023 è stato totalmente riprogettato e può essere integrato con aggiornamenti over-the-air che non riguardano solo la piattaforma di intrattenimento, ma coinvolgono anche altre funzioni elettroniche dell'auto (tipo gestione della propulsione EV e dell'autonomia a basse emissioni). La grafica dello schermo è personalizzabile e richiama l'esperienza di utilizzo di uno smartphone, con un centro di controllo accessibile tramite una tendina. C'è però un grande ''MA''. La compatibilità con Apple Car Play e Android Auto è disponibile esclusivamente con la connessione via cavo. Considerato che le rivali si stanno aggiornando con sistemi wireless, credo si tratti di una mancanza non di poco conto, considerando quanto Hyundai si sia concentrata sulla volontà di comunicare l'alto livello di tecnologia disponibile a bordo. Peccato, speriamo che questa ''falla'' sia risolvibile attraverso qualche aggiornamento OTA nel prossimo futuro.

La nuova Hyundai Kona ibrida in azione

Sotto il cofano della Hyundai Kona si cela un nuovo powertrain, che offre una potenza di sistema pari a 141 CV. Il cuore propulsivo è il motore a benzina 1.6 litri quattro cilindri da 105 CV, accoppiato a un motore elettrico. Essendo un modulo full-hybrid, la batteria agli ioni di litio non richiede ricarica da una presa di corrente: si limita a recuperare l'energia cinetica nei rallentamenti e l'eventuale surplus energetico del motore a benzina, che per abbattere i consumi viene fatto funzionare automaticamente e prevalentemente entro i regimi di massima efficienza, producendo a volte più potenza del necessario. La velocità di punta è di 165 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 11,2 secondi: non sono valori eccezionali ma è evidente che la Kona privilegia la fluidità di marcia rispetto alle prestazioni. Il cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti permette una guida scorrevole, regolando con precisione i flussi di energia. Mi piace che Kona ha la capacità di offrire una guida rilassata e confortevole.

Hyundai Kona Hybrid: panoramica interni

Il modulo ibrido di Hyundai ha un ottimo comportamento perché è molto equilibrato nel saper offrire una buona progressione di marcia assieme a consumi davvero interessanti. Ma andiamo con ordine. Le sensazioni di guida sono positive anche se, a dir la verità, le differenze rispetto alla passata generazione si avvertono. La precedente aveva un'impostazione, soprattutto dell'avantreno, molto efficace nell'inserirsi in curva grazie a una taratura delle sospensioni che strizzava l'occhio alle ambizioni sportive poi realizzate dalla versione N. Qui le cose cambiano: l'anteriore (ma in generale tutta la struttura) è molto più morbido e meno incisivo nell'avvicinare e affrontare le curve. Non che il riscontro sia negativo, anzi, è solo diverso. Meno ''appagante'', forse, se predilegete una guida più dimanica, ma comunque gradevole. Si nota che la Kona è stata calibrata è pensata per offrire massimo comfort durante la marcia. Il cambio risponde molto bene anche alle sollecitazioni più improvvise e la grinta che esprime il motore è adeguata alle aspettative di segmento. Forse, è un po' troppo leggero lo sterzo, che in fase di manovra ''inganna'' un po' sulle distanze. In soccorso ci sono comunque i sensori e le telecamere perimetrali, che ricostruiscono la sagoma del veicolo vista dall'alto. C'è un grosso problema, però: gli aiuti alla guida che sono un po' troppo solerti. Suonano e richiamano l'attenzione per qualunque cosa. Basterebbe rendere meno ansioso il monitoraggio della stanchezza del conducente e prevedere una scorciatoia per spegnere l'avviso del superamento dei limiti di velocità (obbligatorio per legge), per rendere la guida molto più rilassante. Ottimi invece i consumi: 16,5 km/l in autostrada, 20-21 km/l in superstrada e oltre 25 km/l in città.

Hyundai Kona Hybrid: dettaglio schermo

La nuova Hyundai Kona Hybrid è disponibile in tre allestimenti: Xline (34.500 euro); NLine (35.500 euro); XClass (37.500 euro). Tutti gli allestimenti sono già piuttosto ricchi come equipaggiamento e di fatto quasi tutte le funzioni di connettività e sicurezza sono previste di serie anche sulla versione d'accesso alla gamma. La distanza che separa Xline da Nline è per lo più estetica mentre su XClass ci sono sia il portellone posteriore con apertura e chiusura elettrica sia la telecamera sotto gli specchietti retrovisori per monitorare l'angolo cieco. Hyundai rende disponibile la Kona anche nella variante non ibrida e cioè con motore 1.0 litri turbo benzina da 100 CV, sempre nelle versioni Xline (28.500 euro); NLine (30.500 euro); XClass (32.800 euro). Quest'ultima è l'unica equipaggiabile con il cambio automatico. L'allestimento d'iingresso Xline è già sufficientemente ricco di accessori e di equipaggiamenti e si risparmiano 1 mila euro rispetto al più sportiveggiante NLine che aggiunge di fatto solo contenuti estetici e di design. Hyundai propone già di serie la maggior parte delle soluzioni di sicurezza attiva e passiva così come quadro strumenti digitale e schermo del sistema di intrattenimento di bordo con piena compatibilità Apple Car Play e Android Auto. Se state valutando Kona come prossima auto, allora l'allestimento Xline è certamente quello da tenere in maggiore considerazione.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/12/2023