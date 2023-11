Hyundai Tucson 2024: poco nuova fuori, tutta nuova dentro

Solo informazioni spicciole, per il momento. Un approfondimento è atteso in seguito (primo trimestre del 2024, almeno indicativamente), se tuttavia vogliamo farci un'opinione del facelift di Hyundai Tucson, ecco una manciata di fotografie. Già, fuori è quasi uguale, dentro è tutta un'altra Tucson. Post scriptum: questa è Tucson passo lungo, edizione ad uso e consumo del mercato coreano. Ma è pur sempre Tucson.

Hyundai Tucson MY24, il frontale cambia poco

ESTERNI In riferimento all'aggiornamento del proprio SUV di medie dimensioni, Hyundai parla di un'evoluzione del design Parametric Dynamics. Pur sfoggiano tratti familiari, non passano inosservate le modifiche alla calandra e ai caratteristici gruppi ottici Parametric Jewel. Gli interventi includono inoltre un paraurti modificato e una finta piastra paramotore. Due nuovi colori esterni, il Fine Green Matte e l'Ultimate Red Metallic.In attesa delle immagini del posteriore, aspettiamoci piccole differenze pure al ''lato B''.

Gli interni: tutti nuovi

INTERNI Spostandosi in abitacolo, ecco un nuovo minimalista volante a tre razze e un cruscotto dalla forma leggermente più tradizionale, fatto apposta per l'alloggiamento del nuovo display curvo panoramico composto da quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment abbinato, entrambi da 12,3 pollici. Più in basso, bocche di ventilazione riposizionate e nuova console centrale con caricabatterie wireless per smartphone e due portabicchieri. Last but not least, il comando del cambio migra sul piantone dello sterzo. Nello stringato comunicato ufficiale si parla anche nuovi interni tricolore con sfumature di verde, nero e grigio.

Il nuovo Curved Display e non solo

MOTORI (?) Nessuna informazione circa i propulsori: in Italia, Tucson di attuale generazione è in vendita in una vasta varietà di motorizzazioni, dal mild hybrid benzina al mild hybrid a gasolio, passando per il diesel tradizionale, il full hybrid e il plug-in hybrid. Dovesse la line-up subire aggiornamenti, già sappiamo quale propulsore, della lista, si dovrà sacrificare per la squadra (inizia con la ''D'').

Tucson, nel 2024 il diesel resta o...?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/11/2023