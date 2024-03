Chi si rivede: nuova Hyundai i30, upgrade 2024 a tutto campo

Torna in partita, sempre in edizione 5p e Wagon. Nuovo design e nuove funzionalità di connettività. Vendite dal secondo trimestre

Temporaneamente esclusa dai listini, con l'arrivo della primavera Hyundai i30 torna in scena e si rinnova nel design e nella dotazione tecnologica, di sicurezza e connettività. La storica compatta coreana sarà nuovamente in vendita in Italia a partire dal secondo trimestre 2024, sempre in carrozzeria a 5 porte e Wagon (e anche in configurazione Business per aziende e liberi professionisti). In attesa di conoscere i listini prezzi, sguardo rapido alle novità.

Hyundai i30 2024

COME CAMBIA FUORI Nella parte anteriore sono stati ridisegnati il motivo della griglia del radiatore, il paraurti e gli alloggiamenti dei fendinebbia, mentre al posteriore prende residenza un nuovo paraurti con un inserto che ne amplifica la larghezza e la presenza su strada. Di serie i fari anteriori e posteriori a LED, con caratteristiche luci di posizione a forma di V. Ridisegnati anche i cerchi in lega da 16 pollici. 12 colori esterni, di cui 7 inediti: Abyss Black Pearl, Ecotronic Grey Pearl, Ultimate Red Metallic, Jupiter Orange Metallic, Meta Blue Pearl, Cypress Green Pearl e Sailing Blue Pearl.

Hyundai i30 2024

COME CAMBIA DENTRO A una sezione della plancia è stata applicata una vernice speciale per che la rende più liscia e piacevole al tatto, mentre il tunnel centrale viene verniciato in nero lucido. Gli interni neri sono abbinati a quattro diversi rivestimenti dei sedili: sola stoffa, stoffa e pelle, sola pelle oppure tessuto con effetto scamosciato e pelle. Tre i design dei sedili, che nelle versioni in sola stoffa e in stoffa e pelle si differenziano per un motivo a linee orizzontali sullo schienale.

Hyundai i30 2024

i30 ''SPORT'' In configurazione ''hatchback'' 5 porte, Hyundai i30 sarà sempre disponibile anche nell’allestimento N Line (cosa diversa da i30 N): tra i dettagli estetici sportivi, le maglie della griglia anteriore e il disegno a linee orizzontali rosse che decora gli interni in pelle e tessuto scamosciato. Vengono infine aggiunti accenti metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti anteriore, così come alle minigonne. Per le ruote, i nuovi cerchi in lega N Line fino a 18 pollici.

Hyundai i30 2024

ELETTRONICA Tra le nuove tecnologie di bordo si segnalano il display strumentazione a colori da 4,2 pollici (di serie), tre porte di ricarica USB type-C nella parte anteriore e posteriore, aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) e un display centrale da 10,25 pollici (opzionale). Capitolo ADAS: sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), alias frenata di emergenza, Lane Following Assist (LFA), alias mantenimento in corsia, Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), sensori di parcheggio anteriori e posteriori con Parking Distance Warning (PDW) e Rear Occupant Alert (ROA), sistema che avvisa di controllare i sedili posteriori quando si abbandona l'auto. In opzione il Junction Turning (assistenza alle svolte a sinistra agli incroci) e l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5, programma di guida semi-autonoma livello 2.

AL CONFIGURATORE La gamma motori dovrebbe comporsi ancora dei due turbo benzina 1.0 T-GDi 120 cv e 1.5 T-GDi 160 cv, entrambi farciti di tecnologia mild hybrid 48 volt: si attendono conferme, idem per allestimenti (Prime, N-Line e Business?) e prezzi (da 28.000 euro?).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/03/2024