Nuova Hyundai Ioniq 5 MY24: più allestimenti, più stile, più kWh

A tre anni esatti dal debutto sul mercato, Hyundai Ioniq 5 (qui la nostra prova) si presenta con la sua nuova veste in un classico restyling di metà carriera. Le novità non sono poche e riguardano per intero la vettura: dall'estetica alla tecnologia, senza trascurare la componente meccanica e tecnica. Insomma, un aggiornamento ispirato dalla volontà di riconfermarsi una delle auto elettriche più desiderabili nel suo segmento. Altra piacevole notizia, l'introduzione di un inedito allestimento ispirato esteticamente alla più potente delle Ioniq 5. Ma continuate a leggere per scoprire nei dettagli come è cambiata la compatta Hyundai a zero emissioni.

Nuova Hyundai Ioniq 5 2024: i cerchi in lega hanno una parziale carenatura

ESTERNI E INTERNI Rispetto alla precedente Ioniq 5, il restyling allunga l'auto di circa 2 cm, raggiungendo il totale di 4,65 metri. Altri parametri rimangono invece invariati, come la larghezza di 1,89 metri, l'altezza di 1,60 metri e il passo di 3 metri. Le novità estetiche sono comunque piuttosto evidenti e includono mascherina e paraurti ridisegnati, uno spoiler posteriore allungato di 5 cm per migliorare l'aerodinamica e nuovi cerchi in lega parzialmente carenati (per migliorare di qualche punto percentuale l'autonomia). Di rilievo anche l'aggiunta degli specchietti retrovisori digitali, disponibili ora nel Tech Pack Plus. Gli interni della Hyundai Ioniq 5 MY24 sono stati riprogettati per migliorare l'ergonomia: i pulsanti fisici per il sistema di infotainment sono stati posizionati sotto il monitor centrale per una maggiore facilità d'uso, mentre altri comandi sono stati collocati di fronte al bracciolo centrale per attivare funzioni come la telecamera di parcheggio e il riscaldamento/raffreddamento dei sedili. Non manca, nel tunnel centrale, una piastra a induzione per la ricarica wireless degli smartphone. Anche il volante è stato modificato con quattro punti centrali illuminati e interattivi che misurano lo stato di carica della vettura.

Nuova Hyundai Ioniq 5 2024: gli specchietti retrovisori possono essere digitali

VEDI ANCHE

ALLESTIMENTO N-LINE Per Ioniq 5 2024, Hyundai introduce per la prima volta l'allestimento N-Line, che porta elementi di design tipicamente sportivi cercando di avvicinarsi - soltanto visivamente - alla potentissima Ioniq 5 N da 650 CV. A distinguerla dalle altre versioni è un design anteriore e posteriore più aggressivo, con paraurti esclusivi, minigonne laterali e un set di cerchi in alluminio da 20 pollici, disegnati su misura, che accentuano ulteriormente il suo carattere grintoso. All'interno, la N-Line aggiunge una pedaliera in alluminio, un volante e una plancia esclusivi in linea con il tono sportivo, cielo rivestito in nero, sedili sportivi con logo N e cuciture rosse a contrasto. La versione N Line farà il suo debutto sul mercato coreano a partire da marzo 2024. Hyundai prevede di introdurla gradualmente anche negli altri Paesi nel corso dell'anno, con l'arrivo in Italia previsto entro la fine dell'estate 2024.

Nuova Hyundai Ioniq 5 2024: tra le novità c'è una batteria da 84 kWh

NUOVA BATTERIA La più importante novità per Ioniq 5 2024 è in ogni caso la batteria da 84 kWh, che sostituisce quella attuale da 77,4 kWh, promettendo un'autonomia superiore. Tuttavia, i dettagli su autonomia e tempi di ricarica non sono ancora stati comunicati e non sono previsti cambiamenti per la batteria più piccola da 58 kWh, che dovrebbe continuare a essere offerta nelle versioni base. Nessuna informazione, per ora, sulle motorizzazioni, ma è possibile un incremento di potenza per tutte le versioni equipaggiabili con la batteria più grande. Invece, tra le nuove funzionalità di assistenza alla guida debuttano il Lane Keeping Assist 2, Remote Smart Parking Assist 2 e monitoraggio per l'uscita dal parcheggio, che si aggiungono a caratteristiche già presenti come il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza e il riconoscimento della segnaletica stradale. Infine, nuova Hyundai Ioniq 5 adotta l'ultima versione del sistema di infotainment della Casa (Connected Car Navigation Cockpit) con aggiornamenti OTA (da remoto). Gli ingegneri Hyundai hanno anche migliorato l'assetto della vettura, con un nuovo sistema di ammortizzazione per una guida più confortevole e rinforzando parti specifiche della scocca per una maggiore sicurezza. Prezzi ancora ignoti, stai sintonizzato.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 04/03/2024