Hyundai Ioniq 5 N al Ring corre più di una Ferrari? Il video

Hyundai Ioniq 5 N gira al Nurburgring in 7:45.59, battendo mezzi come Ferrari F430 e Mercedes SL 65 AMG. Gustatevi il video!

Ormai Hyundai è entrata di diritto nella graduatoria dei migliori Costuttori di automobili sportive al mondo. La vincente esperienza nei Rally (a proposito, gustatevi questo divertente trailer dei ragazzi di Hyundai Motorsport) ha permesso al marchio coreano di farsi conoscere e i modelli i30 N, i 20N e Kona N hanno confermato l'abilità nel trasferire l'esperienza sportiva su strada. Ora che l'elettrificazione sta prendendo piede, l'attesa è tutta attorno alla prossima Ioniq 5 N, il cui recente debutto non ha fatto altro che accelerare l'entusiasmo di tutti gli appassionati. Entusiasmo giustificato dalle immagini che la ritraggono alla sua prima esperienza al Nurburgring, messa alla corda dai colleghi del magazine tedesco Sport Auto e registrando un tempo di tutto rispetto. E battendo mostri sacri di nome Mercedes e Ferrari.... Tutti i dettagli nel video qui sotto, vi basta cliccare Play.

MEGLIO DI UNA 430 Ioniq 5 N è la prima di una nuova generazione di auto ad alte prestazioni, ma elettriche, prodotte da Hyundai. Non solo, si tratta anche della Hyundai più potente mai costruita: 650 CV e 770 Nm di coppia massima, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge i 258 km/h di velocità massima. La trazione è integrale perché i motori elettrici sono due, uno per ogni asse, e la batteria che alimenta il tutto è da 84 kWh. Il modello che ha sfidato il Nurburgring è di serie, e monta pneumatici Pirelli P Zero Corsa. Alla guida del veicolo il pilota tedesco Christian Gebhardt, che ha completato il giro veloce in 7:45.59: per darvi un riferimento, la Ferrari F430 ha fermato il cronometro a 7:55, la Mercedes SL 65 AMG Black Series in 7:51, mentre l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio - più vicino per peso, dimensioni e anagrafe alla Hyundai - ha girato in 7:51.7. Insomma, un risultato di tutto rispetto che anticipa prestazioni davvero stellari per questo nuovo prodotto della galassia N.

NON SARÀ DA SOLA Ioniq 5 N sarà solo la prima. Hyundai ha infatti ancitipato da tempo la sua strategia per evolvere il progetto di una gamma ad altissime prestazioni: subito dopo la 5 toccherà alla 6. La ''streamliner'' riceverà la cura del reparto e dovrebbe poter contare anch'essa su di un powertrain da circa 650 CV di potenza massima, permettendole di ottenere prestazioni di tutto rispetto. Non dimentichiamoci poi del prototipo N-Vision con motore idrogeno-elettrico da 680 CV che dimostra quanto Hyundai voglia anche esplorare possibili altre applicazioni - ma sempre sportive - oltre all'elettrico. Infine, bisogna citare la recente Ioniq 5 N NPX-1 presentata al Salone di Tokyo 2024 (qui tutti i dettagli) che ne aumenta ulteriormente l'aspetto racing e le prestazioni. Insomma, di carne al fuoco ce n'è parecchia, vedremo cosa tireranno fuori nei prossimi mesi i ragazzi di Hyundai N.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 22/01/2024