Hyundai i20 alla prova del nove: è lei la migliore del segmento?

Hyundai è il marchio asiatico che forse più di ogni altro ha saputo avvicinarsi al gusto europeo. Una vera e proprio riorganizzazione le ha permesso di ricavarsi sempre con maggiore insistenza un posto tra i ''big'' dell'automobilismo mondiale. Prodotti costruiti con cura, disegnati con attenzione, ricchi di contenuti tecnologici e connettività e, in generale, con una qualità di guida al di sopra della media. Questo è vero soprattutto per la piccola i20: automobile versatile e piacevole, che può tranquillamente ambire a best in class nel suo segmento di appartenza. Segmento che tra l'altro non sta certamente vivendo un periodo particolarmente felice e che, anzi, è in difficoltà di fronte alla crescente offensiva di SUV dalle dimensioni ridotte. Quindi ben venga la Hyundai i20, che con il suo stile personale e la sua tecnica efficace può realmente offrirsi quale alternativa ai soliti noti. Guido i20 in edizione 1.0 T-GDI Connectline, la motorizzazione cioè benzina mild hybrid, nel nostro caso equipaggiata di cambio manuale. Di seguito vi spiego come va e cosa mi piace di più (ma anche di meno).

Hyundai i20: la guida è appagante

L'aspetto grintoso della Hyundai i20 non passa certo inosservato, grazie a un design curato ed efficace. La griglia nera ricorda il distintivo stile ''N'' e si fonde armoniosamente con gli elementi aerodinamici nella parte inferiore della vettura. Mentre uno splitter decora il frontale, la fiancata è caratterizzata da minigonne, e sul retro spicca un diffusore in grigio scuro. Il mix di colori della carrozzeria le conferisce una linea più slanciata, mentre i cerchi sportivi da 17 pollici aggiungono grinta al profilo laterale. Uno spoiler avvolge il lunotto e un paraurti posteriore con feritoie dal taglio racing completa il look. Insomma, il colpo d'occhio è gradevole e riuscito e a me l'allestimento di questa i20 è proprio piaciuto per il suo saper coniugare sobrietà e sportività. Davvero un bel lavoro.

Hyundai i20: dettaglio faro full led

Gli interni della nuova Hyundai i20 rappresentano un notevole passo avanti rispetto alla generazione precedente, evidenziando un'enfasi particolare sugli schermi. Sia il quadro strumenti, sia il sistema di intrattenimento di bordo, sono da 10,25 pollici e presentano grafiche chiare e un'organizzazione intuitiva delle icone sullo schermo principale. Il software è ben progettato, gestendo senza sforzo la vasta quantità di informazioni disponibili. Il quadro strumenti, personalizzabile, offre chiarezza in ogni situazione, permettendo di monitorare vari parametri di guida come consumi, velocità, stazione radio e chiamate recenti. La connettività è al passo coi tempi, con supporto per Apple CarPlay e Android Auto, e uno spazio dedicato per la ricarica a induzione del cellulare tra la leva del cambio e la plancia. Una cosa che non mi ha convinto è però l'assenza della connettività wireless: i due protocolli di ''mirroring'' funzionano solo con il cavo, da un'auto di nuova generazione mi sarei aspettato la connettività senza cavo di serie. La cura per gli interni si estende anche ai materiali di qualità, sebbene alcune plastiche possano sembrare meno curate rispetto agli altri dettagli: quelle dei pannelli porta e della plancia sono molto rigide e poco gradevoli al tocco e alla vista. Ma nel complesso l'ambiente è gradevole e si viaggia bene.

Hyundai i20: gli interni sono tecnologici

La vera innovazione per la nuova generazione della Hyundai i20 è il propulsore 1.0 litri turbo benzina da 100 CV con modulo micro ibrido da 48V. Questa tecnologia ha dimostrato di ridurre i consumi di carburante del -3-4%, abbassare le emissioni di CO2, inoltre anche contribuire a una riduzione del peso totale del veicolo del -4% rispetto al 1.2 benzina non ibrido. Con una potenza di 100 CV, trazione anteriore e due opzioni di trasmissione - manuale a sei marce ''intelligente'' e automatico a doppia frizione e sette rapporti - la i20 si presenta come una proposta tecnologicamente avanzata. Su strada, l'utilizzo di materiali leggeri contribuisce a un comportamento brillante, mentre i 100 CV del motore soddisfano appieno le esigenze di guida. La vettura si dimostra agile in città, con un ottimo rendimento anche su autostrade, mantenendo comunque la sensazione di sicurezza e controllo. Inoltre, il cambio manuale si manovra con grande piacere perché la corsa della leva è corta e in generale gli innesti e le scalate avvengono con grande scioltezza.

Il motore da 100 cv spinge bene

Si guida bene, ha stile e si presenta con numerosi contenuti tecnologici e di sicurezza. Forse troppi (come rilevato nella nostra prova della Kona), se si considera quanto siano invadenti alcuni ADAS presenti a bordo. Esempi? Il rilevatore della segnaletica stradale continua a ricordare la velocità da mantenere: d'accordo, non si devono superare i limiti, ma a volte il sistema scambia il cartello che ''ricorda'' il limite di 90 km/h in caso di nebbia in autostrada, con un limite vero e proprio. Quindi richiama con un sonoro ''bip!'' l'attenzione dell'automobilista, sebbene la giornata sia soleggiata e il limite sia quindi il solito di 130 km/h. Anche il mantenimento attivo della corsia non mi è piaciuto: troppo invadente, visto che - oltre a darti una ''scossa'' al volante - l'avviso acustico è sempre pronto ad avvisarti che (a suo parere) stai uscendo di strada. Per quanto riguarda i consumi, i valori sono invece molto buoni, avendo registrato medie di 17 km/l in città, di 20 km/l in extraurbano e di 17,5 km/l in autostrada.

Hyundai i20: il cambio manuale si manovra bene

La gamma Hyundai i20 è ora disponibile nei due soli allestimenti Connectline (da 20.000 euro) e Prime (da 22.000 euro). La prima è disponibile con i motori 1.2 litri da 84 CV con cambio manuale; lo stesso motore può essere configurato anche con l'alimentazione a GPL (da 21.500 euro); al vertice della gamma c'è invece il 1.0 litri turbo benzina da 100 CV con cambio manuale (da 21.700 euro). Per Prime, la gamma è riproposta (quasi) medesima con alla base il 1.2 litri da 84 CV ma senza la versione a GPL, non disponibile a listino. Si passa poi alla 1.0 litri da 100 CV con cambio manuale (23.700 euro) per poi finire con la versione da 100 CV ma con cambio automatico (24.900 euro).

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 07/01/2024