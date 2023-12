A Las Vegas Hyundai Mobis mette in campo concept e tecnologia del futuro (video)

Il CES di Las Vegas, una fra le più importanti rassegne su tecnologia e mobilità, aprirà i battenti il ​​prossimo 9 gennaio e vedrà la partecipazione di tante case automobilistiche, che sveleranno concept e innovativi sistemi di sicurezza e infotainment a bordo dei modelli del futuro. In tutta questa galassia hi-tech, Hyundai Mobis porterà numerose novità e il clou sarà il concept Mobion, che apparentemente si basa sulla struttura della Ioniq 5, ma avrà un design unico. Il costruttore coreano non ha svelato i dettagli sul prototipo, ma ha confermato che sarà dotato di un sistema e-Corner che consentirà a tutte e quattro le ruote di girare fino a 90 gradi per consentire al veicolo di muoversi praticamente in qualsiasi direzione. Del concept di Las Vegas possiamo anche intravedere i fari un LED “Interaction Lighting”. Anche in questo caso sappiamo poco della tecnologia dietro questa innovativa forma di illuminazione, ma a quanto pare presenta movimenti di ''scorrimento'' per vari tipi di segnalazione dinamica.

DAL CONCEPT AL DISPLAY AVVOLGIBILE Oltre al concept, Hyundai presenterà anche il primo display arrotolabile al mondo a bordo di un veicolo. Sarà realizzato con uno schermo trasparente, che “impiega la tecnologia degli elementi ottici olografici” . L'azienda non è entrata in molti dettagli, ma ha sottolineato come la struttura trasparente crei un senso di spazio e apertura per offrire una percezione di maggiore comfort e abitabilità . Per quanto riguarda i veicoli elettrici, l'azienda presenterà un'unità di controllo della ricarica integrata più potente. Il sistema avrà una potenza nominale di 22 kW e ciò potrebbe dimezzare il tempo di ricarica dei BEV dotati di dispositivi più convenzionali da 11 kW. Hyundai ha sottolineato come il sistema sia stato progettato pensando alla tecnologia Vehicle-to-Grid, per la cessione dell'elettricità residua alla rete.

Hyundai Mobis: un dettaglio del display infotainment trasparente avvolgibileVENTI PROGETTI AL CES 2024 In totale, Hyundai Mobis presenterà venti nuove tecnologie di mobilità pronte per la produzione immediata. Infine, i coreani hanno sottolineato che stanno cercando di diversificare il proprio portafoglio clienti per aumentare le vendite mostrando le proprie ''capacità tecnologica e qualità dei prodotti'' alla kermesse di Las Vegas.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/12/2023