Il display Hyundai Mobis lancia la sfida per l'infotainment di prossima generazione

I display dei sistemi infotainment sono diventati un elemento imprescindibile di ogni abitacolo, quasi un complemento d’arredo, tanto che i designer spesso progettano il layout degli interni in base a questi schermi. Oggi, l’ultimo esempio (forse il più eclatante) in ordine di tempo arriva da BMW, che equipaggia la sua ammiraglia Serie 7, anche in variante elettrica i7, con un display 8K da 31,3” che si abbassa dal tetto per deliziare i passeggeri posteriori con ogni genere di contenuto video e audio. Detto delle tendenze attuali in fatto di entertainment, passiamo a Hyundai Mobis che ha presentato un nuovo display avvolgibile, che può scomparire all’interno della plancia quando non viene usato. Vediamo come funziona in questo video.

DESIGNER LIBERI DI CREARE Ma, innanzitutto, bisogna precisare che schermi di questo tipo si sono già visti in altri settori dell’high-tech. Tuttavia, questa è la prima volta che tale tecnologia è sviluppata in funzione di un utilizzo a bordo di un veicolo. Uno schermo capace di arrotolarsi e scomparire lascia maggiore spazio alla fantasia degli interior designer automotive, che non sarebbero più vincolati alla presenza di uno schermo fisso sulla plancia per tracciare le linee di cruscotti e sovrastrutture varie. Quando il display non serve si piega all’interno del rivestimento, permettendo di realizzare abitacoli dal look più minimalista.

Display infotainment avvolgibile Hyundai Mobis: un dettaglio sul meccanismo di avvolgimento

INFOTAINMENT PRȆT-À-PORTER Al di là della questione legata allo stile, il display può assolvere perfettamente le solite funzioni di gestione dei servizi di bordo, ma in ma in maniera interattiva. Per esempio, può aprirsi solo di un terzo per indicare le informazioni basilari per la guida, sollevarsi di più e ampliare la superficie visiva durante la navigazione o alzarsi completamente, in formato 16:9, per consentire di guardare un video mentre il veicolo è parcheggiato, magari durante la ricarica a una colonnina.

Display infotainment avvolgibile Hyundai Mobis: sviluppato per i brand automotive di lussoDIMENSIONI DA TV DI CASA Il display arrotolabile della Hyundai Mobis ha una risoluzione QHD o superiore e potrà avere dimensioni anche maggiori di 30 pollici, quindi in linea con il mega display di BMW che, tanto per intenderci, occupa tutta la larghezza del padiglione della berlinona tedesca. Ma quando lo schermo è arrotolato ha bisogno di soli 12 cm di profondità per l’installazione. Questa caratteristica suggerisce che potrebbe trovare diverse collocazioni e non solo in plancia. Per esempio, anche sul soffitto dell’auto, tra i sedili anteriori e posteriori, o addirittura lateralmente accanto ai sedili stessi. Infine, Hyundai Mobis ha già dichiarato che questa tecnologia è stata sviluppata anche a beneficio dei brand automobilistici di lusso europei e americani; quindi, il suo schermo avvolgibile non sarebbe dedicato esclusivamente ai modelli della Casa coreana.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/04/2023