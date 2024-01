"E-Fast & E-Furious". Ioniq 5 N NPX1, il lato ribelle dell'elettrico

Perché pure l'auto elettrica vuole giocare a mascherarsi da ''cattiva''. Hyundai Ioniq 5 N NPX1 una delle tanta elettro-diavolerie di scena al Tokyo Auto Salon 2024, una fiera del tuning di tutto rispetto. Solo un concept, tuttavia le parti N Performance delle quali fa orgoglioso sfoggio saranno presto a disposizione anche su Ioniq 5 N ''vulgaris''.

Ioniq 5 N NPX1, elettrica ribelle

BAT IONIQ Hyundai già offre una serie di componenti ad alte prestazioni per i30 N, Elantra N e i20 N, ma i componenti che verranno offerti per Ioniq 5 N sono ancora più spettacolari. La parte anteriore del prototipo NPX1 appare ad esempio significativamente più aggressiva rispetto al modello normale grazie al montaggio di un paraurti rivisto, nuove prese d'aria e un grande splitter con accenti celesti. I progettisti coreani hanno anche implementato delle alette aerodinamiche sui bordi d'uscita del paraurti che si collegano ai parafanghi anteriori. L'auto cammina inoltre su un set di ruote N Performance ibride in carbonio personalizzate e avvolte in pneumatici Pirelli P Zero. Si notano anche specchi retrovisori in fibra di carbonio e nuove minigonne laterali con un elemento aerodinamico immerso in fibra di carbonio lucida e complete dello stesso accento blu dello splitter anteriore.

Carbon FIber Passion

MESSA GIÙ DA GARA Gli appassionati di track day probabilmente apprezzeranno anche ciò che Hyundai ha combinato al posteriore. La modifica più evidente è il montaggio di un'imponente ala con piastre terminali in fibra di carbonio che non solo ha un bell'aspetto, ma che di certo aumenta anche il carico aerodinamico alle alte velocità. Completano il kit un paraurti e un diffusore in fibra di carbonio.

Ioniq 5 mette le aaali

IN PLAYBACK Hyundai non ha ancora diffuso alcuna immagine degli interni, tuttavia sostiene che l'abitacolo di Ioniq 5 N NPX1 incorpora a sua volta fibra di carbonio e sedili avvolgenti da corsa. Vendite del tuning pack nel corso del 2024 (almeno, in Corea del Sud). Tuning di carrozzeria ed interni, ma non solo: in previsione, anche personalizzazione sound tramite aggiornamenti software. Da remoto, ovviamente.

