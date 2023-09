Hyundai Ioniq 5 N: guarda come drifta il bolide EV da 650 CV. Video

Hyundai Ioniq 5 N rappresenta la massima espressione di sportività elettrica secondo la Casa coreana (qui il nostro approfondimento). Dopo la presentazione ufficiale del bolide EV da 650 CV, Hyundai ha deciso di mettere in mostra tutte le potenzialità funamboliche dell’auto affidando la sua due volumi elettrica al mago del drifting Keiichi Tsuchiya.

UNA BELLA SORPRESA Nel video qui sopra, Tsuchiya condivide alcune impressioni sull'auto. Per il pilota giapponese si tratta della prima esperienza di drifting al volante di un’auto a batterie. ''La cosa più sorprendente è stata l'agilità dell’auto, impensabile per un'auto da 2.200 kg.'' Come si può vedere dal filmato, Tsuchiya sembra piuttosto a suo agio con Ioniq 5 N, riuscendo a completare lunghe derapate. ''La parte posteriore dell'auto si muoveva abbastanza bene, è stato davvero divertentissimo. Da dietro al volante ho pensato che finalmente sono riusciti a realizzare un’elettrica divertente'', sono state le parole di Tsuchiya al termine della sessione in pista.

VEDI ANCHE

Hyundai Ioniq 5 N mentre drifta

ELETTRICA ESUBERANTE Spinta da due motori elettrici (uno all’anteriore e uno al posteriore), Hyundai Ioniq 5 N sviluppa fino a 650 CV di potenza e scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, per una velocità massima di 260 km/h. Nelle curve il sistema N Torque Distribution con funzione Torque Kick Drift consente al conducente di indurre e gestire con più precisione una derapata. Infine, i freni specifici N, sono i più potenti mai montati su una Hyundai: dischi anteriori da 400 mm di diametro e pinze monoblocco a quattro pistoncini, dischi posteriori da 360 mm. Beh, direi che il divertimento è più che garantito!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/09/2023