Sotto la mimetica si nasconde la nuova Hyundai Tucson. Tutte le novità

Il SUV coreano cambia il design, rinnova gli interni e aggiorna il sistema multimediale per restare in vetta alle preferenze. Ecco le nuove foto spia

La quarta generazione di Hyundai Tucson è arrivata tre anni fa ed è stata subito un successo. Quindi, per uno dei bestseller della Casa coreana è arrivato il momento di un bel restyling di metà carriera. Nonostante le pellicole mimetiche riescano a nascondere bene il nuovo design, i muletti pizzicati durante alcuni test su strada ci mostrano un po’ di modifiche che appariranno a bordo della Tucson 2024. Non si parla di un totale rinnovamento come avvenuto per la Santa Fe, ma troviamo un po’ di dettagli aggiornati. Innanzitutto, la firma luminosa è stata rivista e tra i fari anteriori c'è una nuova griglia. Possiamo anche vedere che il paraurti è stato ridisegnato e presenta una presa d'aria più piccola, che sembra essere separata al centro da una lamella verticale. Peccato che la gobba posticcia in coda impedisca di vedere la zona posteriore. Tuttavia, con ogni probabilità, arriverà un nuovo paraurti e ci saranno anche luci a LED diverse.

Nuova Hyundai Tucson: il SUV coreano dovrebbe essere lanciato nel 2024NOVITÀ IN ABITACOLO A FAVORE DEL COMFORT Per quanto riguarda gli interni, è stato riferito che la Tucson otterrà almeno un nuovo software per quadro strumenti e sistema infotainment. Inoltre, potrebbe far parte dell’aggiornamento di metà ciclo un inedito volante, insieme a una console centrale aggiornata, che ospiterà ancora il freno di stazionamento elettrico e il selettore delle marce a pulsanti. Hyundai probabilmente completerà il tutto dotandola di nuovi rivestimenti e finiture, espandendo la tavolozza dei colori per la carrozzeria e introducendo nuovi cerchi in lega leggera.

Nuova Hyundai Tucson: nuovo look e gamma motori ibrida molto completaGAMMA MOTORI SOSTANZIALMENTE UGUALE In Italia, la Tucson è a listino con motorizzazioni mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid. I modelli base sono a trazione anteriore, ma il sistema di trazione integrale è disponibile su tutta la gamma. Non sono previsti aggiornamenti particolari per quanto riguarda la parte meccanica, che oggi offre già un’ampia possibilità di scelta.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/09/2023