Alpine A290 GTS, la prova dell'auto che accelera con... un dito

Una vivace citycar alla nuova maniera, ''quindi'' a propulsione elettrica e iper-digitalizzata, oppure una aggressiva hot hatch alla nuova-vecchia maniera, quindi performante, stimolante, ''ma'' con la caratteristica dell'alimentazione elettrica? Facciamo che Alpine A290 è ambedue le cose. Perché è una Alpine, quindi è un'auto sportiva (Alpine, altro non costruisce). Ma non ha la sagoma da Alpine. Almeno, non da Alpine di (pen)ultima generazione. Ha forme complessive che si sovrappongono in gran parte a nuova Renault 5 E-Tech, l'archetipo di citycar futura che ha in mente il Gruppo Renault. Chissenefrega di classificarla a tutti i costi. Quale effetto fa guidare Alpine A290? Fa un effetto simile a un energy drink: guai abusarne, il rischio è quello di una dipendenza per la quale non c'è cura, se non l'astinenza. E che effetti speciali: dì la verità, che il titolo ti stuzzica.



Alpine A290 GTS, citycar elettrica o hot hatch?

Alpine A290 genera reazioni chimiche simili a quelle da dipendenze da sostanze e lo fa appena apri la confezione. Chi ha seguito passo passo lo sviluppo del prodotto, dallo psichedelico reveal della showcar Alpine A290_β (maggio 2023) alla presentazione della Alpine A290 in formato definitivo (giugno 2024), può testimoniare come il look esterno e interno, benché meno pazzerello della concept (tre sedili paralleli), sia pur sempre una gioia per gli occhi. Specie se si indossano gli occhiali dell'adolescenza e se si dissotterra la propria passione per il gioco. Soprattutto, per il videogioco. Già, A290 sembra proprio uscita dai giochi di corse: non un simulatore iperrealistico, qui si intende più giochi open world (credo che si dica così), con una trama fantasy. Giochi per spiriti creativi, insomma.

Un aspetto simpatico, non c'è che dire

ESTERNI Non mi soffermo sui dettagli, ho già speso abbastanza tempo a ordinare la photostory che trovi in fondo all'articolo. È una gallery utile, a mio avviso, proprio a registrare le differenze tra Alpine A290 e Renault 5 E-Tech: stessa colonna vertebrale (architettura AmpR Small), gusci molto personalizzati, e non solo a causa dei faretti supplementari con motivo a X, omaggio alle Alpine da gara degli anni Settanta e Ottanta. Anche i cerchi, le appendici aerodinamiche, i colori: A290 è un'altra auto, non è una semplice Renault 5 ''racing''.

Ruote non indifferenti

ABITACOLO Anche all'interno, pareti dell'endoscheletro in comune con nuova R5, ma una cameretta che sembra arredata da un gamer professionista, di quelli che mentre giocano sono inavvicinabili. Il doppio monitor, i sedili contenitivi, soprattutto un volante a tre razze con corona di grosso spessore e ultra-svasata, oltre che piatta in basso e con mirino in alto, a ore 12. L'impressione è che, rispetto a Renault 5, il sedile sia incernierato più in basso: ne esce sacrificata la visibilità in manovra, ne guadagna la qualità della connessione tra il pilota e il telaio. Ora hai la connessione 5G. A proposito, non sarà mica ora di farci un giro?

Dentro c'è odore di corse

Guido una Alpine A290 di colore Blue Alpine Vision, edizione GTS, ovvero la versione top di gamma sia per equipaggiamento, sia - insieme a A290 GT Performance - come valori di coppia (300 Nm) e potenza (220 CV). Mi chiedo: perché non chiamarla GT Turbo? Niente turbocompressori, è vero: ma sarebbe un modo per sdrammatizzare le polemiche attorno alla scelta di una e-supermini (neologismo tutto mio, non farci caso) che esclude (per ora?) alternative termiche. Bando alle licenze poetiche e torniamo alle impressioni di guida, che è la parte più difficile da esprimere (per me, in modo particolare). Più che poesia, guidare elettrico è scrivere in prosa. A290 è tuttavia prosa incalzante, metrica da brano rap. Mi spiego (o almeno, ci provo).

A290 GTS ha 220 CV e 300 Nm

R5+ Provengo dal test drive di Renault 5, auto che mi ha sorpreso per la compostezza con la quale ha dimostrato di saper reagire anche di fronte all''imprevisto'' di un cliente che volesse guidare sportivo. Alle già buone proprietà di agilità e stabilità di Renault 5, facciamo che A290 aggiunge un buon 20-30% di divertimento. Più potenza e coppia, rispetto ai 150 CV e 245 Nm della citycar con la Losanga sul musetto. Ok, ma non è solo quello.

Rispetto a R5, carreggiata più larga di 6 cm

ASSETTO CORSA A un sentimento di migliore precisione in curva, migliore aderenza, migliore contatto con il suolo, gioca una intera combinazione di fattori. La carreggiata allargata di +60 mm, conseguenza di passaruota maggiorati e di pneumatici Michelin Pilot Sport 5S, a loro volta, di sezione superiore (225/40 R19). Le barre antirollio specifiche, a completamento di un pacchetto (avantreno McPherson, retrotreno Multilink, ammortizzatori con finecorsa idraulici) che per una bestiolina lunga 4 metri scarsi resta un lusso. Una risposta all'acceleratore calibrata sulla reattività, ma al tempo stesso anche sulla progressività, quindi sulla facilità. L'intervallo di risposta si allontana o si avvicina in base ai Driving Mode (Save, Normal, Sport, Perso), ma ispira sempre confidenza. Ancora: uno sforzo di sterzata sostenuto il giusto, né cedevole, né troppo duro. Infine, freni sempre brake-by-wire, ma con frenata rigenerativa regolabile su 3 livelli. Anche i freni meccanici ora sono più potenti: il gruppo Brembo qui consta di pinze a 4 pistoncini monoblocco e dischi da 320 mm all’anteriore (con pinze riprese da A110), da 288 mm al posteriore. Da EV in piena regola, l'auto infatti non è Miss Leggerezza: 1,45 tonnellate, e a proposito di peso.

Auto pesante, ma l'agilità resta da citycar

FLUIDODINAMICA Dalla capacità di 52 kWh, per 364 km dichiarati di autonomia (ma qui di autonomia, ricarica e consumi ci disinteressiamo), la batteria aggiunge massa, ma funge anche da dorsale in grado di distribuire il baricentro in modo uniforme ((solo il 57% del peso insiste sull’avantreno), di irrigidire l'intera struttura, di avvicinare a terra il baricentro stesso. Se aggiungi che la nuova architettura nativa elettrica consente ad A290 di svilupparsi in gran parte entro i confini di avantreno e retrotreno (passo lungo e sbalzi brevi), capirai che maneggevolezza e grip, A290 li possiede di costituzione. Guida fluida e tonica, mancano solo i paddles al volante. Ora, quegli effetti speciali di cui facevo menzione.

Quel bottoncino a sbalzo di colore rosso sul volante attiva la funzione Overtake: premendolo (e tenendolo premuto), il pulsante richiama istantaneamente tutta la potenza disponibile. In pratica, anziché schiacciare a pavimento il pedale del gas, col piede destro eserciti sul gas una pressione costante. Kick-down lo fai con il pollice destro, e a sorpassare c'è più gusto, ti assicuro. Overtake è una funzione brevettata che fa molto motorsport, ma che fa pure molto gaming: eh già, perché in fase di spinta, sul quadro strumenti digitale compare un’animazione ad hoc. Col potenziometro, col conto alla rovescia dell'esaurimento di potenza extra, con psichedelici lampi a raggiera che visivamente amplificano l'effetto boost. Non meno del suono artificiale (Alpine Drive Sound) che accompagna ogni ripresa o accelerazione da fermi (ah, c'è pure la funzione Launch Control): un sound che è ''falso'', ma che nella sua artificiosità trovo abbastanza sincero e gradevole.

Pulsante Overtake: ed è Overboost

IN CONCLUSIONE

Ci sarebbero tante altre cose da descrivere, a partire da tutte quelle funzioni richiamabili dal display di infotainment: la telemetria se si va in pista, la funzione Coaching che dispensa consigli di guida, i Challenges e altre trovate divertenti. Peccato costi tanto (vedi scheda tecnica). Per ora, basta così. La proveremo in maniera più approfondita. E - chissà - la confronteremo con altre citycar elettriche sportive. Per esempio, a voi non piacerebbe una comparativa tra Alpine A290, Abarth 500e e nuova Mini John Cooper Works Electric? Così, era per sapersi regolare...

Tanto divertimento, ma a che prezzo

ALPINE A290 GTS

Lunghezza 3.997 mm Larghezza 1.823 mm Altezza 1.512 mm Passo 2.534 mm Bagagliaio 326 litri (300 litri con impianto audio Devialet) Peso o.d.m. 1.479 kg Motore elettrico sincrono Potenza 220 CV Coppia 300 Nm Trazione anteriore Velocità massima 170 km/h Acc. 0-100 km/h 6,4 secondi Batteria ioni di litio, 52 kWh Autonomia 364 km (ciclo combinato WLTP) Consumi 16,5 kWh/100 km (ciclo combinato WLTP) Ricarica 4 ore e 30 min. (AC 11 kW), 30 min. (15-80%, DC 100 kW) Prezzo 44.700 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/11/2024