Alpine A290: la piccola bomba elettrica protagonista in Fortnite

Un videogame su Fortnite per promuovere l'Alpine A290, nuova compatta elettrica: come si partecipa, cosa si vince

Le piattaforme virtuali sono sempre più una piazza per promuovere prodotti reali ed ecco che la nuova Alpine A290, piccola bomba elettrica da 220 CV derivata dalla nuova Renault 5, entra nel mondo di Fortnite come protagonista di Rift Racers. Di che si tratta?

Esplora i vari Rift in Rift Racers su Fortnite

GARA A TEMPO Rift Racers è un’esperienza esclusiva che consente ai giocatori di guidare l’A290 per... salvare l’universo. Si tratta di attraversare mondi chiamati ''rift'', raccogliere i materiali necessari e attivare la torre Alpine. Fatto ciò, i giocatori dovranno uscire dal rift prima che si richiuda, altrimenti vi resteranno imprigionati per sempre. Dopo aver stabilito il proprio miglior tempo, i giocatori potranno comunicarlo su https://riftracers-alpine.com, per avere la possibilità di vincere numerosi premi.

VEDI ANCHE

Rift Racers su Fortnite, scopo del gioco è attivare la Alpine Tower (e fuggire in tempo)

COME SI GIOCA Per partecipare alle Rift Racers, i giocatori dovranno visitare la home page di Fortnite (con un dispositivo compatibile) e qui cercare le parole chiave Rift Racers, oppure digitare il codice unico 3949-8348-1021. L’esperienza sarà sempre disponibile nel gioco, ma la gara per aggiudicarsi i premi in palio terminerà il 31 ottobre alle ore 00:59 ora italiana. Ci sono in palio una postazione di gioco TRX Trak Racer firmata Alpine Racing, console XBox Series S Edition, un volante Trak Racer, cuffie da gioco, controller e abbigliamento firmato Alpine. Perché non provare?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/07/2024